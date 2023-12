Aliquote Imu, diritto allo studio e il futuro della gestione rifiuti nel Consiglio comunale di Tradate

Ultima seduta dell’anno per il Consiglio comunale di Tradate, che si riunisce questa sera, lunedì 18 dicembre, alle 21 (con seconda convocazione per domani, sempre alle 21).

Molti e importanti i punti all’ordine del giorno, che si apre con temi legati alle casse comunali: si parlerà del regolamento per l’applicazione del canone di occupazione del suolo pubblico, della pubblicità e del mercato, poi si passerà alle aliquote Imu per il 2024 e al Bilancio di previsione 2024-2026, punto quest’ultimo preceduto dall’approvazione di un aggiornamento del Dup, il Documento unico di programmazione per il prossimo triennio.

Si passerà poi alla scuola, con all’approvazione della convenzione con le scuole dell’infanzia paritarie e del piano di intervento per l’attuazione del diritto allo studio 2023-2024.

Infine due argomenti che riguardano i servizi cittadini: la presa d’atto del recesso da parte del Comune di Lonate Ceppino dalla convenzione per la gestione associata della Polizia locale e l’atto di indirizzo per la futura gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, in pratica la possibilità di allargamento a nuovi soggetti della municipalizzata Seprio Servizi, oggi interamente partecipata dal Comune di Tradate.

Come sempre il Consiglio può essere seguito in presenza oppure collegandosi online (qui il link)