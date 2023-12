Alzheimer Cafè di Luino: l’esperienza della volontaria Adele

Per dare un aiuto concreto ai famigliari che assistono i loro cari affetti dalla malattia di Alzheimer è iniziata a Luino, lunedì 23 ottobre, l’esperienza dell’Alzheimer Cafè, nello splendido contesto della Villa Hussy.

Questa iniziativa, come già raccontato, è stata promossa dall’Ambito di Luino del Piano di zona, dal Comune di Luino e gestita dalla Fondazione Mons. Comi in collaborazione con l’Associazione Varese Alzheimer, per offrire un importante contributo ai bisogni delle famiglie con malati di Alzheimer, creando un luogo ove i familiari ed i loro cari si possono incontrare e trascorrere alcune ore in un’atmosfera accogliente e centrata sull’ascolto.

Un ruolo fondamentale, per il funzionamento di questa iniziativa, viene dato dai volontari dell’Associazione di Volontariato Mons. Comi.

E proprio una volontaria, Adele Gazzoni, ha voluto raccontare la sua esperienza presso l’Alzheimer Cafè.

Nel mese di settembre un’educatrice ha chiesto alle volontarie, già attive nella R.S.A. del Mons. Comi, se volevano partecipare a questo nuovo progetto. Io ho accettato molto volentieri perché avevo alle spalle un’esperienza con mia madre colpita da questa malattia e

anni di volontariato presso il Nucleo Alzheimer del Mons. Comi. Ho seguito nel mese di ottobre i due incontri di formazione ove due dottoresse dell’Associazione Varese Alzheimer hanno spiegato come comportarsi con i malati e devo dire che sono state molto interessanti. Poi, a partire da lunedì 23 ottobre ho iniziato la mia esperienza all’Alzheimer Cafè presso la Villa Hussy di Luino: ad ogni incontro il gruppo di lavoro era costituito da tre volontarie che affiancano l’educatrice Francesca Carsana in collaborazione con la psicologa Chiara Sbrizzi. Le tre volontarie lavorano insieme all’educatrice con i malati di Alzheimer, organizzando tante attività come la tombola, il gioco dell’oca, le parole incrociate ed altri giochi con la palla. Verso le 16.30 si tiene un momento tutti insieme con caffè, the, pasticcini e magari quattro passi nel parco di Villa Hussy, cosa che viene molto apprezzata da tutti. Contemporaneamente in un’altra sala si riuniscono i famigliari che, insieme alla psicologa, parlano e si scambiano esperienze su come comportarsi con i loro cari malati e questo percorso di approfondimento risulta essere veramente utile per tutti loro. Io ritengo questa esperienza molto interessante e positiva e non vedo l’ora di partecipare ad un prossimo pomeriggio per incontrare nuovamente tutte queste persone con cui sono entrata in grande empatia, formando un gruppo molto unito e motivato. È un progetto molto coinvolgente in ogni suo aspetto e spero di poter continuare perché questi incontri mi gratificano molto.

L’Alzheimer Cafè si tiene con cadenza quindicinale a partire dal primo lunedì di ogni mese, dalle 15.00 alle 17.00 ed è un servizio completamente gratuito messo a disposizione della comunità luinese. I prossimi incontri si terranno lunedì 18 dicembre 2023, lunedì 15 gennaio 2024 e lunedì 29 gennaio 2024.

Le famiglie che vogliono partecipare a questa iniziativa possono contattare l’Ufficio Accoglienza della Fondazione Mons. Comi nella persona della Sig.ra Isabella Santulli (tel.0332/542345; mail: i.santulli@fondazionecomi.it) che coordina il progetto dell’Alzheimer Cafè.