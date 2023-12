Aspettando il Natale nei beni del Fai: gli eventi in programma

Natale nei Beni FAI è l’occasione per conoscere storie e racconti ambientati in luoghi speciali, che si tramandano di generazione in generazione, e per condividere l’incanto di paesaggi e dimore nella magia dell’atmosfera natalizia. Un momento per riunire famiglia e affetti all’insegna di esperienze inedite, alla scoperta di presepi dalle antiche tradizioni, mercatini dentro le mura di un castello medioevale, concerti di musica a cappella e scritture amanuensi in un’abbazia millenaria, oltre alla Messa della Vigilia vicino al mare. Queste e tante altre le iniziative dei Beni FAI che a Natale sorprenderanno il pubblico.

Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS custodisce innumerevoli storie da narrare e invita il pubblico a scoprirle durante le festività, nei suoi Beni addobbati a festa, con proposte speciali di visite, iniziative, allestimenti e attività per grandi e bambini.

Dal tradizionale mercatino al Castello di Avio a Sabbionara di Avio (TN), unico nel suo genere perché organizzato tra le mura di un maniero medievale, al corso di scrittura amanuense all’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce, per imparare a vergare un biglietto di auguri originale, fino al concerto di musica a cappella al Bosco di San Francesco ad Assisi (PG); dalle curiosità sul modo di trascorrere il Natale nel millenario Castello di Masino a Caravino (TO) al “viaggio” nel Cristianesimo antico attraverso le immagini sacre presso il Monastero di Torba a Gornate Olona (VA), fino alla suggestiva Messa della Vigilia all’Abbazia di San Fruttuoso, Camogli (GE).

E ancora, il presepe contadino al Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi (AG), realizzato con il fogliame di asparago, arance, mandarini e limoni, la Natività secondo la nota artista Maria Lai alle Saline Conti Vecchi ad Assemini (CA), il presepe napoletano donato al FAI per Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (VA) dai maestri eredi di una storica bottega di via San Gregorio Armeno e la passeggiata tra i Sassi di Matera, un “presepe naturale”. Sono solo alcune delle storie che il FAI vuole raccontare e che, per sua missione, conserva, valorizza e tramanda affinché diventino un patrimonio fruibile per sempre e per tutti.

I visitatori, inoltre, potranno curiosare nei Negozi della Fondazione lasciandosi ispirare per gli acquisti natalizi. Tra le proposte regalo una accurata selezione di libri, prodotti gastronomici realizzati con le materie prime provenienti dai Beni FAI, come le marmellate di agrumi antichi del Giardino della Kolymbethra, l’olio extravergine di oliva dagli ulivi secolari della Baia di Ieranto e il sale integrale delle Saline Conti Vecchi. Doni esclusivi, originali e “di valore”, anche perché l’acquisto va a sostegno della missione del FAI per la tutela e la valorizzazione del suo straordinario patrimonio d’arte e natura. Gli Iscritti FAI avranno l’opportunità di usufruire del 10% di sconto su tutti i prodotti in vendita.

Tutti gli eventi in programma nei Beni FAI in Lombardia

Palazzo Moroni, Bergamo

dall’8 dicembre

In occasione delle festività natalizie, Palazzo Moroni apre addobbato a festa e propone visite dedicate a grandi e piccini. Immersi nell’atmosfera del Natale, attraversando le grandi sale barocche affrescate da Gian Giacomo Barbelli, i visitatori potranno conoscere racconti e curiosità sulle tradizioni natalizie della famiglia dei Conti Moroni. Completeranno il percorso le stanze allestite nell’Ottocento recentemente restaurate e aperte al pubblico. Il 9 e 10 dicembre, in occasione della festa di Santa Lucia, evento particolarmente atteso a Bergamo, i bambini che parteciperanno alla visita potranno realizzare, giunti alla fine, una graziosa busta per la letterina da indirizzare a Santa Lucia.

Villa Panza, Varese

10 e 17 dicembre

Le porte del Salone Impero di Villa Panza si aprono per uno speciale afternoon tea natalizio, dalle ore 17.30. La sala ottocentesca diventa la cornice suggestiva per trascorrere un piacevole pomeriggio con la famiglia o con gli amici e per scambiarsi gli auguri, condividendo una calda tazza di tè o caffè e assaporando in compagnia pasticceria secca e pasticcini, tartine e quiche, oppure una fetta di panettone. Si prega di comunicare la scelta di proposta dolce o salata a faibiumo@fondoambiente.it. Il 7, 8, 10 e 23 dicembre saranno in programma visite speciali incentrate sul tema della luce e del colore che caratterizzano Villa Panza; nel laboratorio, poi, si potrà realizzare con carte speciali un luminoso paesaggio. Con il Patrocinio di Comune di Varese. Villa Panza è Museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Monastero di Torba, Gornate Olona (VA)

8 e 9 dicembre

Una meraviglia si apre all’interno dell’oratorio nobiliare di S. Maria foris portas, a Castelseprio, antico castrum sovrastante il Monastero di Torba. Partendo dalla lettura dei brani dei vangeli apocrifi ai quali sono ispirate le immagini, si potranno scoprire tanti dettagli sulla storia della Sacra Famiglia. Raggiungeremo poi il Monastero di Torba e scopriremo come le immagini sacre mutino stile e colori, per ricondurci sempre dentro la storia viva del Cristianesimo antico. Durata: 2h30. Il ritrovo è presso l’area archeologica di Castelseprio, via Castelvecchio 1513. Lo spostamento tra Castelseprio e Torba avviene in auto – 5 minuti – con mezzi propri. Prenotazione obbligatoria.

8 e 10 dicembre

Da roccaforte difensiva a monastero benedettino e, infine, cascina. Il Monastero di Torba racchiude tra le sue mura oltre 1500 anni di storia: un percorso guidato porterà alla scoperta delle vicende del primo Bene FAI e Patrimonio dell’Umanità. A conclusione un assaggio del dolce tipico della tradizione lombarda, il panettone. Prenotazione obbligatoria. Sempre il 10 dicembre è previsto un laboratorio creativo per i più piccoli, che servendosi di foglie, ghiande, bacche e rametti cercati e raccolti intorno al monastero e con altri materiali di riciclo, creeranno il proprio presepe. Attività per bambini 5-9 anni, prenotazione obbligatoria.

Con il Patrocinio del Comune di Gornate Olona e del Comune di Castelseprio. La Torre di Torba insieme al Castrum di Castelseprio e alla Chiesa di Santa Maria foris portas fanno parte del sito seriale patrimonio UNESCO I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.).

Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA)

8 e 10 dicembre

Una speciale visita guidata a Villa Della Porta Bozzolo, allestita per le festività natalizie, per scoprire il presepe napoletano ospitato in villa e la tradizione artistica cui appartiene. Il presepe è stato donato appositamente per la villa nel 2007 dai maestri Giuseppe e Marco Ferrigno, eredi del celebre laboratorio di famiglia fondato nel 1836 in via San Gregorio Armeno, storica strada nei pressi di Spaccanapoli su cui si affacciano le botteghe degli artigiani del presepe napoletano. Con il Patrocinio del Comune di Casalzuigno. Villa Della Porta Bozzolo è Museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Palazzina Appiani, Milano, 7, 8, 10 e 17 dicembre

In attesa del Natale Palazzina Appiani, Bene in concessione dal Comune di Milano, proporrà visite guidate speciali arricchite dalla degustazione di prodotti lombardi provenienti dall’Emporio di Casa Macchi, Bene FAI a Morazzone (VA). Nel corso dell’appuntamento non solo si potrà scoprire la tribuna d’onore progettata in stile neoclassico dal Canonica per ospitare Napoleone e la sua famiglia nelle occasioni pubbliche, ma si potranno evocare usi e costumi della provincia lombarda attraverso i sapori tipici del territorio.

Casa Macchi, Morazzone (VA), 10 e 17 dicembre

Aspetteremo il Natale con una visita speciale tra le stanze di Casa Macchi, semplice dimora tipica della provincia e straordinaria testimonianza di un paesaggio domestico caratteristico della tradizione lombarda, accompagnati dalla lettura della storia natalizia “Il Natale del porto” di Mathilde Tourbillon e Beatrice Cerocchi. Al termine della visita, i bambini parteciperanno a un laboratorio creativo in cui si realizzerà una decorazione natalizia per la casa.

Casa Macchi è Museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Villa del Balbianello, Tremezzina (CO), 8 dicembre

Dalle ore 17 alle 20.30 Villa del Balbianello ospiterà “La Notte dei Presepi”, serata inaugurale dell’esposizione di presepi realizzati dall’Associazione Italiana Amici del Presepe, che rimarranno in mostra fino al 7 gennaio 2024. Durante la serata, dopo la visita della Loggia Durini e del Museo delle Spedizioni, sarà possibile ammirare nella Loggia Segrè le opere realizzate dal Maestro Antonio Pigozzi e dai maestri presepisti della sede di Tremezzina. Alle ore 18.30 panettone e vin brulè offerto a tutti i visitatori. Durante la serata è prevista l’esibizione della Fanfara dei Carabinieri. Info e prenotazioni su www.villadelbalbianello.it. Con il Patrocinio del Comune di Tremezzina. Villa del Balbianello è Museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Villa Fogazzaro Roi, Oria Valsolda (CO), dal 1° dicembre

Speciali viste guidate all’interno della dimora ottocentesca tanto amata da Antonio Fogazzaro addobbata in veste natalizia. Tra gli arredi, i quadri e gli oggetti di squisito gusto che rievocano, ancora intatti, le atmosfere di Piccolo Mondo Antico, sarà allestita la Natività, in collaborazione con l’Associazione Italiana Amici del Presepe.

Con il Patrocinio del Comune di Valsolda.

