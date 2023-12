Autostrada A8: annullate le chiusure nella serata di lunedì 4 dicembre

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteorologiche della serata di lunedì 4 dicembre è stato annullato, sulla A8 Milano-Varese, il provvedimento di uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno, previsto dalle 21:00 di questa sera, lunedì 4, alle 5:00 di martedì 5 dicembre.

Annullata, sulla A8 Milano-Varese, anche la chiusura dello svincolo di Busto Arsizio, prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 4, alle 5:00 di martedì 5 dicembre.

Rimangono confermate le altre chiusure notturne, sulla stessa A8, dalle 21:00 di martedì 5 alle 5:00 di mercoledì 6 dicembre, per consentire attività di ispezione cavalcavia e barriere antirumore:

-sarà chiuso il tratto Solbiate Arno-Cavaria, verso Milano.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Solbiate Arno, percorrere la viabilità ordinaria: SP26 e SP341 e rientrare sulla A8 allo svincolo di Cavaria, per proseguire poi in direzione di Milano;

-sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Cavaria, per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire a Solbiate Arno;

-sarà chiusa l’entrata di Gallarate, in entrambe le direzioni, Milano e Varese.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Varese: Cavaria o Solbiate Arno sulla A8;

verso Milano: Busto Arsizio sulla A8;

verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Besnate, sulla stessa Diramazione.

A60 TANGENZIALE DI VARESE: REGOLARMENTE APERTO STANOTTE L’ALLACCIAMENTO CON LA A8

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteorologiche, è stata annullata la chiusura sulla A60 Tangenziale di Varese, dell’allacciamento sulla A8 Milano-Varese, prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 4, alle 5:00 di martedì 5 dicembre.