“Borghi in provincia di Varese”, alla Galleria Boragno la presentazione del libro di fotografia

Il volume raccoglie gli scatti in cui Claudio Argentiero, presidente e fondatore dell’Archivio Fotografico Italiano, immortala scorci sorprendenti e affascinanti del territorio varesino

Presentazione del libro fotografico “Borghi in provincia di Varese” che raccoglie gli scatti in cui Claudio Argentiero, presidente e fondatore dell’Archivio Fotografico Italiano, immortala scorci sorprendenti e affascinanti del territorio varesino.

Per l’occasione sarà possibile acquistare il volume al prezzo speciale di 20 euro.