Cauley-Stein Openjobmetis, il divorzio ora è ufficiale

Pallacanestro Varese comunica che nella giornata di oggi è stata firmata la risoluzione consensuale del contratto con Willie Cauley-Stein. Al giocatore vanno i ringraziamenti della squadra per l’impegno profuso durante il periodo di permanenza con la maglia biancorossa e i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.

La notizia era nell’aria da alcuni giorni e comunque non aveva mai giocato dall’arrivo in biancorosso di Spencer. L’ultima partita che lo ha visto in campo è stata il match di coppa contro gli olandesi del Leiden. Si chiude così senza risultati entusiasmanti l’avventura varesina del giocatore ex NBA arrivato in estate con grandi aspettative.

