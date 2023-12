Cesti natalizi e cena per le persone sole, a Busto la solidarietà non si ferma

Anche quest’anno, come da almeno una decina di anni a questa parte, il Lions Club Castellanza Malpensa ha pensato al Natale delle persone sole. Oggi il presidente Pietro Grossi, insieme ad alcuni soci, ha consegnato una ventina di cesti natalizi di generi alimentari all’assessore all’Inclusione sociale Paola Reguzzoni, che a sua volta li destinerà ai più bisognosi.

“Ringraziamo molto i Lions per questa importante donazione – ha affermato Reguzzoni -. Un gesto che dimostra ancora una volta la generosità che anima il club, a fianco dell’amministrazione anche in altre occasioni di solidarietà: un gesto simbolico, ma anche utile a far sentire queste persone parte di una comunità in un periodo dell’anno in cui la solitudine è ancor più difficile da sopportare”.

L’assessore ha ricordato un’altra iniziativa a favore delle persone anziane sole e dei disabili in programma in settimana: la cena solidale che mercoledì 20 dicembre, a partire dalle 19, sarà offerta a ben 350 persone nelle Sale Gemelle del Museo del Tessile.

All’organizzazione collaborano Prociv Augustus, Associazione Nazionale Alpini, il comitato locale della Croce Rossa Italiana e Pronto Intervento – Protezione Civile Busto Arsizio, per un totale di 60 volontari.

L’iniziativa vedrà la partecipazione dei C.D.D. Belotti Pensa e Ada negri (gestiti dalla Cooperativa Sociale Società Dolce) con i ragazzi della Belotti Band che arricchiranno l’intrattenimento musicale previsto per tutta la serata. A ogni partecipante sarà donato un gadget realizzato dai ragazzi disabili ospiti della Cooperativa Asda Speranza, acquistati dall’assessorato per sostenere l’attività del laboratorio di cartotecnica della cooperativa. ”Spero che la cena, un momento di sollievo e serenità che vogliamo offrire ai più fragili e ai loro accompagnatori, possa diventare un appuntamento annuale” conclude l’assessore.