“Coi ristorni dei frontalieri, passaggio epocale”, Il PD commenta l’approvazione del Bilancio di Varese

La segretaria del PD cittadino Manuela Lozza, il capogruppo Giacomo Fisco e il presidente della commissione Bilancio Matteo Capriolo hanno accolto con grande entusiasmo l’approvazione del bilancio comunale di ieri sera, che argina le mancanze del Governo, ricordate dai tre esponenti PD, a partire dalle parole del Sindaco di Novara, del centrodestra, all’Assemblea Nazionale di Anci a Genova.

«L’approvazione di questo bilancio è un ottimo risultato per l’Amministrazione e ovviamente anche per il gruppo PD -ha commentato la segretaria Lozza – A dispetto di un Governo che non sta minimamente aiutando gli enti locali e che al contrario penalizza proprio il welfare, abbiamo potuto soddisfare tanti e importanti esigenze della città. Contando praticamente sulle nostre sole forze, siamo riusciti comunque a garantire ottimi risultati nei servizi educativi e sociali, mantenendo elementi virtuosi che da anni ci caratterizzano, come i nidi gratis e in generale la grande attenzione alle persone in condizioni di fragilità. Siamo riusciti inoltre, grazie al lavoro di Galimberti per portare a Varese gli storni dei frontalieri, a garantire un enorme iniezione sulle manutenzioni. Il numero tutto sommato ragionevole di emendamenti presentati dalla minoranza dimostra che questo bilancio è stato apprezzato – al di là di quanto si racconti per puro esercizio politico – anche fuori dai banchi del gruppo di maggioranza. Emendamenti della minoranza, alcuni di buon senso e fattibili che abbiamo votato favorevolmente».

«Siamo estremamente soddisfatti del bilancio di previsione che abbiamo approvato questa sera in consiglio comunale – ha ribadito Fisco – un bilancio che, nonostante i continui tagli del governo Meloni agli enti locali, garantisce i servizi ai cittadini, investe risorse importanti ad esempio sul sociale, sulla cultura, sullo sport e sulla scuola. Grazie anche al maxi emendamento approvato ieri sera relativo alla risorse in arrivo derivanti dai ristorni dei frontalieri (oltre 3,5 milioni) saremo in grado di attuare uno straordinario piano di manutenzioni che renderà la nostra città sempre più bella e vivibile. Oltre a questo continuiamo il piano di investimenti in grandi opere che doterà la città nei prossimi mesi e anni di fondamentali infrastrutture che Varese aspettava da decenni. Insomma, un risultato storico che premia il grande lavoro fatto in questi anni dal Partito Democratico e da tutta la colazione di centrosinistra».

«Il Comune di Varese – ha sottolineato infine Capriolo – ha affrontato con successo le sfide economiche, mantenendo una politica virtuosa che evita aumenti tariffari e tagli ai servizi. Nonostante l’alta inflazione e i crescenti costi energetici, abbiamo dimostrato impegno nell’investire in settori cruciali come istruzione, politiche sociali, cultura, sport, asili nido e scuole dell’infanzia. Tuttavia, la manovra finanziaria proposta dal governo Meloni minaccia questo equilibrio virtuoso. Le riduzioni lineari alla spesa sociale e ai comuni mettono a rischio la qualità della vita dei cittadini. Inoltre, la manovra non tiene adeguatamente conto delle crescenti necessità della popolazione, ignorando la crisi abitativa, il supporto agli anziani e ai disabili e non fornendo risorse sufficienti per affrontare la crisi demografica. Rifiutiamo l’idea che le difficoltà economiche siano un pretesto per tagliare sui comuni. Le nostre scelte amministrative hanno un impatto diretto sulla vita delle persone e con questo bilancio dimostriamo che è possibile guidare il cambiamento nella città senza compromettere la protezione sociale dei cittadini. Nonostante il contesto economico complesso, il Comune di Varese continua a essere un faro di buona gestione finanziaria, dimostrando che, con impegno e visione, è possibile affrontare le sfide senza tradire il benessere della comunità».