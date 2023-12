Concerto di Natale per l’Ensemble de Saxophones di Varese

L’atmosfera natalizia si fa sempre più intensa a Varese, grazie anche al tanto atteso concerto di Natale dell’Ensemble de Saxophones di Varese, dal titolo: “Note di Natale”. L’evento si terrà domenica 17 dicembre alle ore 18 presso l’auditorium del liceo “Malipiero” in via Garibaldi 4 a ingresso libero.

Durante la serata, il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare non solo brani della tradizione natalizia, ma anche pezzi tratti dalla suite jazz di Shostacovich e dall’Arlesienne di Bizet, oltre ad altre melodie dalle sonorità accattivanti. Un elemento particolare di questa serata sarà la preziosa collaborazione di Lorenzo Introzzi alla cornamusa, che si unirà all’ensemble in alcuni brani appositamente selezionati per l’occasione. Questa fusione di strumenti darà vita a sonorità uniche e suggestive, rendendo il concerto ancora più speciale.

«Non possiamo dimenticare di menzionare il contributo fondamentale del M. Silvano Primon che in tutti questi anni ci ha sempre aiutato, suonando nell’Ensemble e creando appositamente molti degli arrangiamenti che questa formazione esegue – dice il maestro Giuseppina Levato, direttrice dell’ensemble che ha molto a cuore questa formazione da lei stessa formata ormai 20 anni fa -. Grazie all’impegno di tutti i membri, il gruppo ha portato musica e calore nella comunità di Varese attraverso numerose manifestazioni dal lontano 2004. Inoltre, durante il concerto, verrà presentato il logo ufficiale del ventennale dell’Ensemble varesino. Questo evento natalizio, infatti, segna l’inizio delle celebrazioni dell’anniversario del gruppo, un traguardo importante che testimonia l’impegno e la dedizione di tutti i membri dell’ensemble nel diffondere la bellezza della musica e le molteplici potenzialità espressive del saxofono».

L’Ensemble de Saxophones di Varese vi aspetta per regalarvi un’esperienza musicale incantata, che vi farà immergere completamente nell’atmosfera magica del Natale. Il concerto sarà come sempre accompagnato da brevi introduzioni ai brani e da diapositive che scorreranno in sincrono con le esecuzioni musicali. Il consueto banchetto del mercatino natalizio con leccornie e oggetti a tema sarà allestito nel foyer e il ricavato sosterrà le iniziative dell’Ensemble, che offre i propri concerti sempre ad ingresso libero per rendere gli eventi accessibili a tutti. Quindi, non esitate ad invitare amici e parenti per condividere insieme questa serata speciale.