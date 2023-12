Da Vivian Lamarque a Benedetta Tobagi, Scrittrici Insieme dona a Somma storie di donne resistenti

Una giornata «per abbracciarsi e stare insieme», parlare di lettura, ascoltare: il festival letterario Scrittrici Insieme, arrivato all’undicesima edizione, quest’anno offre un programma quasi “domestico”, intimo. Un pomeriggio e una sera insieme – venerdì 18 dicembre – al castello di Somma Lombardo, nell’inedita collocazione nei giorni prima di Natale.

Una novità, mentre nel segno della piena continuità è la qualità della proposta di ospiti del festival, nato per gioco durante una cena tra amiche e diventato un appuntamento irrinunciabile per gli amanti della cultura: Vivian Lamarque, Silvia Ballestra e Benedetta Tobagi sono le scrittrici che proporranno un percorso, anche il dialogo con altri ospiti.

«Una special edition sotto Natale» dice con un pizzico d’ironia Helena Janeczek, scrittrice di Gallarate affiancata da Rosi Garda, Chiara Ciccocioppo, Chiara Frangi oltre che da Cristina Bertacchi della Fondazione Castello Visconti di San Vito, che metterà a disposizione la Sala Olimpo del castello.

«L’amministrazione – commenta l’assessora alla Cultura, Donata Valenti – è felice di poter riproporre anche per quest’anno un evento culturale di grande valore come Sì Scrittrici Insieme, che anche per la XI dizione propone nomi di altissimo pregio. Si tratta di una manifestazione divenuta una tradizione nel nostro Comune con queste scrittrici di grandissimo valore, un evento che è ormai tradizionale per il nostro Comune, ospitato nella splendida cornice del Castello Visconti di San Vito che sebbene in versione ridotta siamo certi attirerà un nutrito pubblico pronto ad ascoltare e incontrare queste grandi autrici». (nella foto di apertura: Rosi Garda, Chiara Ciccocioppo, Cristina Bertacchi, il sindaco di Somma Bellaria, l’assessora Valenti, Helena Janeczek e Chiara Frangi)

Dicevamo di un giorno per «abbracciarci e stare insieme», sintetizza Janeczek, con un programma compatto ma di alta qualità: «Apriremo alle 18 con Vivian Lamarque, Premio Strega 2023 con L’amore da vecchia, in una conversazione sulla poesia con Franco Buffoni», racconta Helena Janeczek. Poi alle 19 seguirà un incontro con Silvia Ballestra e Benedetta Tobagi, «che hanno scritto entrambe libri su donne nella Resistenza»: Ballestra ha ripercorso la vicenda singolare di Joyce Lussu, intellettuale e militante antifascista e anticolonialista, mentre Tobagi ha dedicato il suo ultimo libro a storie di donne partigiane (il volume ha ottenuto il Premio Campiello).

La cartolina 2023 di Scrittrici Insieme, con uno scatto della fotografa Chiara Ciccocioppo, sottolinea il valore del dono della letteratura e dello stesso festival, gratuito

Alle 20 ci sarà un momento conviviale con aperitivo e poi si chiuderà alle 21 con il reading “La resistenza ha volto di donna”, su testi scelti e commentati da Silvia Ballestra e Benedetta Tobagi, con la voce recitante di Giulia Provasoli e musiche Luca Arangio Febbo.

Le Scrittrici Insieme del 2023

Vivian Lamarque: poetessa e scrittrice italiana, ha conquistato il panorama letterario grazie alla sua straordinaria sensibilità poetica. Nata nel cuore della Toscana, Lamarque ha vinto il prestigioso Premio Strega Poesia con la sua opera “L’amore da Vecchia”, una raccolta di versi che affonda le radici nell’intima esplorazione delle emozioni umane. La sua scrittura, raffinata e profonda, ha saputo trasformare l’ordinario in straordinario, regalando al lettore un viaggio suggestivo attraverso l’amore, la nostalgia e la bellezza intrinseca della vita. La Lamarque continua a essere una voce autentica e ispiratrice nella scena letteraria contemporanea.

Silvia Ballestra: autrice italiana nata a Bari, si distingue per la sua straordinaria versatilità letteraria. Con una carriera che abbraccia la narrativa, la poesia e la saggistica, Ballestra ha guadagnato ammirazione per la sua capacità di esplorare temi complessi con una prosa avvincente. Finalista al Premio Strega e Campiello, ha ottenuto il riconoscimento del pubblico e della critica con opere come “La Sibilla, Vita di Joyce Lussu” (Laterza) e “La Resistenza delle donne” (Einaudi), vincitore del Premio Campiello 2022. La sua scrittura, ricca di profondità e emozione, continua a lasciare un’impronta indelebile nel panorama letterario contemporaneo.

Benedetta Tobagi: giornalista e scrittrice italiana, ha lasciato un’impronta significativa nel panorama culturale contemporaneo. Nata a Milano, la sua carriera si è distinta per l’impegno nel raccontare storie di resilienza e coraggio. Tra le sue opere più celebri figura “La Sibilla, Vita di Joyce Lussu” (Laterza), finalista al Premio Strega e Campiello. Il suo impegno sociale è riflesso anche in “La Resistenza delle donne” (Einaudi), vincitore del Premio Campiello 2022, che esplora il ruolo fondamentale delle donne nella resistenza storica. Con una scrittura incisiva e appassionata, Tobagi continua a trasmettere la forza delle storie umane attraverso le sue opere letterarie e il giornalismo d’inchiesta.