Dai delfini di fiume ai pipistrelli giganti, Francesco Tomasinelli racconta “Il pianeta sconosciuto”

L’associazione EnvironMental organizza per il 20 dicembre alle ore 18 la conferenza “Il pianeta sconosciuto” di Francesco Tomasinelli.

Si tratta di un viaggio in tutto il mondo alla ricerca degli spettacoli della natura meno noti. I programmi televisivi ci hanno dato una certa dimestichezza con alcuni luoghi, come le savane africane, che sono state riprese da tutti i punti di vista. In effetti bisogna ammettere che si tratta di scenari grandiosi, ma esistono, sparsi in tutto il mondo, molti altri luoghi che consentono incontri straordinari con gli animali.

Francesco Tomasinelli, naturalista e fotografo, racconta con le immagini alcune delle esperienze naturalistiche più originali e memorabili sperimentate in tutto il mondo: trovarsi in mezzo a milioni di pipistrelli giganti in Zambia, nuotare con i delfini di fiume (nella foto in alto), seguire per giorni una famiglia di scimpanzé in Uganda o addentrarsi nelle grotte del Borneo, dove vivono animali molto speciali.

La conferenza avrà luogo in presenza presso l’aula 9MTG del padiglione Monte Generoso dell’Università degli Studi dell’Insubria a Varese (Via Monte Generoso, 71, 21100 Varese VA). Per iscriversi si può compilare il form a questo link.