Deturpata una scultura al Chiostro di Voltorre. Secondo gesto vandalico in pochi giorni

Un altro episodio vandalico, in pochi giorni a Gavirate, questa volta nel territorio del Chiostro di Voltorre. Il vice sindaco Massimo Parola, ha dato notizia del gesto pubblicando le foto della scultura dell’artista Ruben Bertoldo abbattuta e rovinata.

L’opera si trova nel giardino del chiostro e compone la più grande installazione “Il chiodo delle meraviglie”, realizzata dal maestro piemontese specializzato nella lavorazione di creazioni e sculture in metallo. Soltanto due giorni fa, era stato segnalato un altro gesto vandalico, ai danni della casetta dei libri sul lungolago. La piccola struttura in legno posizionata per il progetto di bookcrossing, era stata rovinata con svastiche e scritte incise sulle pareti.