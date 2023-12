Furto alla gelateria Dolce Sogno di Castellanza. Ladri scappano con 150 euro

Ladri scatenati in queste notte di festività natalizie da nord a sud della provincia di Varese. Tanti danni per arraffare pochi spiccioli è la regola dei colpi che vengono messi a segno a ripetizione come quello accaduto questa mattina (giovedì) prima dell’alba alla gelateria Dolce Sogno di Castellanza, una delle più rinomate in Italia.

I ladri hanno danneggiato l’ingresso sul retro per intrufolarsi e una volta dentro hanno rovistato ovunque per poi accontentarsi di circa 150 euro di bottino e dileguarsi. Un copione già visto molte volte in queste festività.