Ladri sì ma gentili: cercano di rubare in una casa di Vedano Olona, incontrano il proprietario e si scusano

Ci sono ladri e ladri. Quelli che ieri sera hanno cercato di rubare in un’abitazione di via Verga a Vedano Olona erano sicuramente malviventi ma gentili.

Secondo il racconto fatto dal proprietario ai Carabinieri, immediatamente allertati, attorno alle 19,30 l’uomo era in casa a luci spente perché stava riposando. Svegliato dallo squillo del telefono, l’uomo si è alzato per rispondere e ha sentito dei rumori sospetti provenire dalla cucina. E’ andato a controllare e ha sorpreso tre persone sconosciute all’interno della stanza. Alla vista del padrone di casa i tre si sono scusati, dicendo che pensavano che in casa non ci fosse nessuno. Poi si sono rapidamente dileguati, a bordo di un’auto che li aspettava all’esterno.

Allo sbigottito signore non è rimasto che chiamare i Carabinieri per denunciare l’accaduto.