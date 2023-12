Furto notturno al sushi di Gazzada Schianno. Ladri fuggono con pochi spicci

Si sono portati via 200 euro di fondo cassa e poco altro i due ladri che nella notte tra il 25 e il 26 dicembre si sono intrufolati nel ristorante sushi Hiro di Gazzada Schianno. I due hanno prima cercato di forzare l’ingresso principale senza rtiuscirci, poi sono entrati dal retro e si sono diretti alla cassa.

La loro azione è stata ricostruita completamente dalle telecamere di sorveglianza del locale. Vestiti con grosse felpe e cappucci in testa hanno rovistato anche in alcuni armadietti e cassetti ma oltre ai soldi non hanno trovato nient’altro di valore da portare via.

Indagano i carabinieri.