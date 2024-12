All’Isis Keynes di Gazzada gli alunni imparano a essere cittadini europei

L’Isis Keynes di Gazzada Schianno conferma la sua vocazione internazionale. Anche quest’anno, infatti, l’Istituto ha partecipato ai progetti di gemellaggio elettronico: tre iniziative volte a promuovere lo studio delle lingue attraverso attività pratiche e multidisciplinari, e accompagnare gli alunni alla scoperta delle culture degli altri paesi europei.

Due di questi progetti hanno inoltre ottenuto l’European Quality Label (il più alto riconoscimento da parte dell’Indire e della Commissione Europea). Si tratta del progetto in lingua tedesca dal titolo “Europas Geschichte(n)” (storia e storie d’Europa) e il progetto in lingua spagnola dal titolo “Twinning with my Twins”.

“Twinning with my Twins”, video e podcast per costruire un ponte tra passato e presente

Il progetto in lingua spagnola “Twinning with My Twin” si è sviluppato da ottobre 2023 a giugno 2024 e ha coinvolto la classe 3AR dell’Isis Keynes in collaborazione con la scuola spagnola Ies Isaac Albéniz di Leganés (Madrid), una scuola francese e una turca. L’obiettivo del gemellaggio è stato quello di stabilire una connessione tra passato e presente attraverso lo studio di alcuni personaggi rilevanti dei diversi paesi europei e immaginare il loro punto di vista riguardo gli eventi attuali.

La 3AR ha scelto di presentare i personaggi italiani di Dante, Cesare Beccaria, Enzo Ferrari, Grazia Deledda e Alda Merini. Gli studenti hanno realizzato dei video per approfondire un aspetto della personalità e della biografia dei propri personaggi da raccontare agli altri studenti. Infine, gli alunni divisi in gruppi internazionali hanno collaborato alla realizzazione di un podcast, nel quale è contenuta un’intervista al personaggio su diversi aspetti della sua vita.

Si è trattato di un progetto multilinguistico e interdisciplinare, che ha coinvolto non soltanto le lingue straniere ma anche discipline come storia, latino, letteratura inglese, letteratura francese, letteratura spagnola e letteratura italiana.

Il podcast si può ascoltare sul sito della Commissione europea nell’area dedicata al progetto eTwinning a questo link.

“Europas Geschichte(n)”, studiare la storia dell’Europa per imparare i valori di oggi

Grazie al progetto in lingua tedesca “Europas Geschichte(n)” gli studenti delle classi 4ARS hanno invece imparato la storia europea insieme ai loro coetanei stranieri e hanno provato a riscrivere un passato alternativo dell’Europa.

Gli alunni anno studiato se il cosiddetto effetto farfalla (teoria del caos) tratto dalle scienze naturali possa essere applicato anche alla storiografia. Attraverso lo studio della storia dei secoli XIX e XX, i ragazzi hanno appreso la nascita dei valori comunitari europei e, riuniti in gruppi internazionali, hanno elaborato il ​​libro digitale Storia(e) d’Europa.

Il progetto ha contribuito allo sviluppo scolastico nell’ambito dell’educazione civica, in particolare della competenza mediatica, dell’apprendimento interculturale, dell’educazione alla democrazia e ai valori.

Il progetto ha anche ottenuto dalla presidente del parlamento tedesco Bärbel Bas il riconoscimento “Schüler des LK Geschichte bei der Bundeszentrale für politische Bildung”.

“Wir in Europa – noi in Europa”, la speranza nella pagina più nera della storia d’Europa

Il progetto eTwinning “Wir in Europa – noi in Europa” in lingua tedesca ha invece coinvolto gli studenti classe della 3BR Afm articolazione Rim. Gli alunni hanno realizzato insieme ai pari delle scuole partner tedesca, turca, belga e ceca un ebook che racconta il viaggio di una farfalla al campo di concentramento di Terezìn, nel cuore dell’Europa piagata dalla Shoah.

L’ispirazione è nata dai disegni dei bambini ritrovati nel campo di concentramento di Terezìn. I reagazzi della 3BR ne sono rimasti affascinati e colpiti e hanno voluto dare alla farfalla un nuovo significato: la speranza di un’Europa e un mondo più uniti, senza guerre e soprattutto liberi.

Gli studenti hanno studiato argomenti di educazione civica e storia nel contesto di un’aula virtuale e con un approccio multidisciplinare. Il progetto, infatti, ha abbracciato diverse discipline: dalla lingua straniera Tedesco L2 all’informatica, alla storia e all’educazione civica.

Gli studenti del Keynes hanno inoltre instaurato nuovi rapporti di collaborazione e amicizia scoprendo paesi e culture diverse, e imparando insieme ai propri compagni di altri Paesi cosa vuol dire essere europei oggi. Gli alunni hanno quindi percepito la diversità culturale del continente, comprendendo meglio il significato di un’Europa unita e discutendo insieme sul tema delle elezioni europee in vista delle votazioni del giugno 2024.

L’Isis Keynes tra le scuole all’avanguardia in Europa

Tutti i progetti di gemellaggio sono stati inseriti in un’area speciale sulla “European School Education Platform“: la piattaforma europea di riferimento per i progetti scolastici. Anche l’Istituto Keynes è stato pertanto iscritto nella lista delle scuole che hanno ricevuto il riconoscimento a livello europeo (la lista è consultabile a questo link, mentre a questo link si trovano nello specifico i progetti dell’Isis Keynes).

«I progetti di internazionalizzazione come i gemellaggi elettronici – commentano le responsabili dell’iniziative dell’Isis Keynes – sono un plus per il percorso di apprendimento della lingua straniera, ancor di più se questo percorso viene arricchito dalla collaborazione con altri istituti europei. Questi prestigiosi riconoscimenti sono la testimonianza dell’impegno dell’istituto nella realizzazione di progetti innovativi e di qualità e rappresentano la conferma della dedizione e della capacità di innovazione che caratterizzano il lavoro degli studenti del Keynes».