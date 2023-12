Il colpo della Openjobmetis è Nico Mannion

Colpo ad effetto della Openjobmetis: dopo avere incassato il “no” degli ex Colbey Ross e Markel Brown (andati a Tortona e a Napoli) il club biancorosso ha convinto Nico Mannion (foto FIBA) a tornare in Italia dopo mezza stagione passata tra il campionato spagnolo e l’Eurolega.

Un acquisto di alto profilo quello del club biancorosso, alla ricerca di maggiori certezze in cabina di regia; il play azzurro, 22 anni, era finito in fondo alle rotazioni al Baskonia dopo l’arrivo in panchina di Dusko Ivanovic ma ha una serie di caratteristiche che si sposano bene con il gioco di Varese: rapidità, regia e punti nelle mani.

Mannion, che è italiano (la madre, Gaia Bianchi, è una ex pallavolista mentre il papà è Pace, americano che giocò diversi anni in Serie A), è cresciuto cestisticamente negli USA studiando e giocando in NCAA ad Arizona. Scelto al numero 48 nel draft del 2020 ha esordito in NBA con i Golden State Warriors disputando 30 partite a 4,1 punti di media. Dopo essere “scivolato” in G-League Mannion si trasferì alla Virtus Bologna dove ha trascorso due stagioni, intervallate purtroppo da un problema di salute che ne ha condizionato diversi mesi. In estate il passaggio al Baskonia.

Ora però la missione è quella di salvare Varese a partire dal match di sabato sera a Pesaro dove, ironia della sorte, Mannion (si lavora perché arrivi in città già giovedì) si troverà di fronte un altro azzurro fresco di rientro dalla Spagna, ovvero Andrea Cinciarini. La Openjobmetis farà di tutto per tesserare in tempo il nuovo acquisto così da poterlo schierare subito, anche vista l’assenza per infortunio di Davide Moretti.

GRUZZOLO – Per strappare il “sì” del play azzurro (tra le sue partite migliori si ricorda la finale del preolimpico di Belgrado: segnò 24 punti e poi giocò a Tokyo) Varese ha messo sul piatto un “gruzzolo” che era stato preparato proprio per la necessità di migliorare la regia a disposizione di Tom Bialaszewski. Per questo Scola si era mosso insieme ad alcuni sponsor “interni” e in particolare con Orgoglio Varese, il pool capitanato da Rosario Rasizza.

INCASTRI – Negli ultimi giorni poi il mercato si è infiammato a tutti i livelli: mancato Ross, sondato Brown (sul quale però c’era fin da subito Napoli che lo ha annunciato poche ore fa) ecco Mannion che nel frattempo non era entrato nei movimenti di playmaker che stanno avvenendo in Eurolega (con Shabazz Napier in procinto di tornare a Milano). E così un “incastro” che sembrava impossibile anche nel momento in cui il nome di Nico era iniziato a circolare, si è composto in modo molto più rapido del previsto. Con Varese che ha “risparmiato” un visto per giocatori extracomunitari (lo avrebbe usato per Ross, nel caso) e che quindi può ancora agire su quel terreno, e non è detto che non ci stia pensando.

Intanto Vinnie Shahid, cui Mannion “ruberà” molti minuti, potrebbe trovare spazio in A2: ci sono almeno un paio di club interessati a partire da Treviglio. Le manovre, insomma, non sono terminate.