Il girone di andata della UYBA si chiude contro l’imbattibile Conegliano

L’ultimo impegno del girone di andata per la UYBA Volley Busto Arsizio sarà sabato 23 dicembre contro la corazzata Prosecco Doc Imoco Conegliano in quel del PalaVerde di Treviso (inizio partita ore 20.30).

La sfida contro le campionesse d’Italia sarà impegnativa per le biancorosse che dovranno mettere in campo la loro migliore pallavolo per provare e mettere pressione sulla formazione di coach Santarelli. Una squadra che fino a questo momento – anche quest’anno – ha fatto un percorso quasi perfetto e che si trova al primo posto in classifica con +21 punti rispetto alle bustocche.

Le venete dovrebbero scendere in campo con il sestetto composto dalla regista ed ex di turno Joanna Wolosz in diagonale con Haak; Lubian e Fahr agiscono al centro, Cook e Lanier in banda e De Gennaro libero. Nessun particolare problema di formazione per coach Cichello che dovrebbe partire con il sestetto formato da Boldini in regia, Carletti opposto, Lualdi e Sartori centrali, Piva e Bracchi in attacco e Zannoni libero.

A proposito di “liberi”, la società del presidente Pirola ha annunciato a sorpresa l’ingaggio di una terza giocatrice in questo ruolo: si tratta della giovane Alessia Fini, classe 2004, che stava giocando in Serie B1 a Ravenna. Esce invece dall’organico delle Farfalle l’americana T’ara Ceasar che purtroppo non si è praticamente mai vista in campo a causa di un infortunio al tendine d’Achille che non le ha permesso di dare il proprio apporto alla squadra.

A presentare la partita, la vice capitana Rebecca Piva: «Ci siamo allenate con l’ottica di andare ad affrontare una delle formazioni più forti del mondo. Sarà una partita complicata ma il nostro spirito sarà quello di giocare la nostra migliore pallavolo e imparare più possibile da questa partita. Spero che il Natale ci riporti la serenità della condizione fisica per poterci riprendere a livello di squadra al 100%».

Coach Cichello sottolinea l’importanza dell’impegno: «Abbiamo qualche problema fisico che stiamo risolvendo. Mentalmente le ultime due vittorie ci danno fiducia e sappiamo che possiamo continuare a crescere. Il campionato italiano è molto impegnativo e poter giocare con una delle. squadre migliori del mondo ci serve per imparare e per cercare di fare il nostro meglio per crescere come squadra e come individualità. Sotto l’albero di Natale mi aspetto la continuità in questo cammino che abbiamo iniziato a percorrere insieme e che possiamo consolidare alcuni aspetti tecnici, fisici e mentali per la loro crescita e per regalare alla società un anno 2024 di soddisfazioni».

Prosecco Doc Imoco Conegliano – UYBA Volley Busto Arsizio Prosecco Doc Imoco Conegliano: 1 Piani, 2 Plummer, 3 Cook, 4 Squarcini, 5 De Kruijf, 6 Gennari, 9 Lubian, 10 De Gennaro (L), 11 Haak, 12 Bugg, 14 Wolosz, 16 Lanier, 19 Fahr, 20 Bardaro (L). All. Santarelli.

UYBA Volley Busto Arsizio: 2 Bracchi, 4 Piva, 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Carletti, 12 Frosini, 13 Giuliani, 14 Zannoni (L), 15 Sobolska, 16 Valkova, 18 Rojas, 19 Boldini. All. Cichello.

Il programma (ultima di andata)

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Uyba Volley Busto Arsizio; Savino Del Bene Scandicci – Volley Bergamo 1991; Allianz Vero Volley Milano – Megabox Ond. Savio Vallefoglia; Igor Gorgonzola Novara – Roma Volley Club; Trasportipesanti Casalmaggiore – Reale Mutua Fenera Chieri ’76; Honda Olivero S.Bernardo Cuneo – Il Bisonte Firenze; Itas Trentino – Wash4green Pinerolo.

Classifica: Conegliano 35 (12 – 0); Milano 31 (11 – 1); Scandicci 29 (10 – 2); Novara 27 (9 – 3); Chieri 22 (7 – 5); Pinerolo 18 (6 – 6); Roma 17 (6 – 6); Vallefoglia 16 (5 – 7); Firenze 14 (5 – 7); BUSTO ARSIZIO 14 (4 – 8); Cuneo 10 (4 – 8); Casalmaggiore 9 (2 – 10); Bergamo 8 (2 – 10); Trentino 2 (1 – 11).