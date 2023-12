Il grande Grazie a tutti gli uomini e le donne di Croce Rossa Gallarate

Carissimi Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana di Gallarate gli auguri saranno un po’ diversi per questo Natale perché ho deciso di inviarveli pubblicamente facendo sì che vadano oltre i confini del nostro Comitato.

Perché pubblicamente? Perché è giusto che tutti sappiano quanta passione ognuno di noi mette per essere a fianco di chi ha bisogno.

Pubblicamente perché spesso il nostro emblema è legato ad ambulanza e sirena. Questo è vero, ma il Comitato che ho l’onore e il piacere di rappresentare è fatto di Volontarie e Volontari che si mettono a disposizione dei malati terminali, dei malati di Alzheimer, dei tossicodipendenti, dei senza dimora e non ultimo di chi ha malattie mentali …il tutto con CORDIALITÀ,GENTILEZZA, SENSIBILITÀ, PROFESSIONALITÀ e COMPETENZA.

Ancora pubblicamente perché si sappia che ci siamo SEMPRE anche attraverso la formazione continua realizzata anche con l’aiuto di truccatori e simulatori,con le attività di informazione e formazione rivolte alla popolazione, con l’attivita’ nelle scuole, con i progetti nelle comunità mamma-bambino, con le attività con persone diversamente abili…

Pubblicamente perché oltre 15000 servizi in ambulanza l’anno li facciamo sempre noi, collaboriamo in situazioni di emergenza come la ricerca dispersi, forniamo assistenza sanitaria ad eventi sportivi che siano gare o manifestazioni.

Pubblicamente perché garantiamo, con il supporto dei nostri dipendenti, soccorritori e amministrativi, 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, la presenza di tre ambulanze sul territorio più una quarta ambulanza quattro notti la settimana.

Ancora pubblicamente perché alla domanda di chiunque abbia la necessità un presidio ortopedico rispondiamo prontamente e grazie all’intervento delle nostre Infermiere Volontarie siamo di supporto ai centri vaccinali e nelle giornate di screening collaboriamo con altre associazioni.

Pubblicamente perché penso siate tutti, con pregi e difetti umani, persone dal CUORE molto grande che vi permette di sacrificare molto del Vostro tempo alla famiglia.

È allora doveroso un GRAZIE di cuore per tutto quello che fate, e che farete.

La Presidente non può che essere orgogliosa dei suoi Volontari, dei Referenti di Progetto, dei Delegati Tecnici, dello staff di istruzione,del Consiglio Direttivo e dei suoi dipendenti.

Cosa chiedere per questo Natale?

Che in molti ci regalino un po” del loro tempo per venire a conoscervi ed a farsi attirare da questa meravigliosa idea che nacque a Solferino!

A tutti Voi e alle vostre preziose famiglie il mio augurio di un sereno Natale!

Monica Trotta