Il Presepe di Schianno è Pronto per il Natale 2023

Il tradizionale e suggestivo presepe di Schianno, realizzato da “Gli amici del presepio di Schianno” è finalmente pronto per accogliere i visitatori.

L’apertura ufficiale avverrà il 24 dicembre, subito dopo la santa messa vigiliare delle 18. Da quel momento, il presepe sarà aperto tutti i giorni, dal 25 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024, dalle 9 alle 19.

Per coloro che sono lontani e non possono visitare il presepe di persona, le foto del presepe saranno disponibili sul sito ufficiale del presepe di Schianno, a questo link, dal 24 dicembre alle 19, in contemporanea con l’apertura del presepe.