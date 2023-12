La storia degli esploratori Angelo e Alfredo Castiglioni raccontata a Varese

Mercoledì 6 dicembre alle ore 15:30 in Sala Montanari in via Dei Bersaglieri 1 a Varese, Marco Castiglioni parlerà di esplorazioni e delle ricerche di Angelo e Alfredo Castiglioni in Equatoria: la regione più meridionale del Sudan del Sud dove, nel 1960, i due studiosi varesini hanno ripercorso gli itinerari degli esploratori ottocenteschi (Carlo Piaggia, Giovanni Miani, Georg August Schweinfurth).

L’incontro è organizzato dalla Uni3 di Varese. Durante l’evento, verrà proiettato il documentario “Sulle tracce degli esploratori”. L’ingresso è libero e gratuito.