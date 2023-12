Martedì 2 gennaio a Sesona l’ultimo saluto a don Romano Meroni

Saranno celebrati martedì 2 gennaio i funerali di don Romano Meroni. Il sacerdote si è spento all’età di 96 anni.

Era nato il 29 agosto 1927 a Muggiò e fu ordinato sacerdote il 28 giugno 1953 dal cardinal Alfredo Ildefonso Schuster, per poi iniziare il suo servizio sacerdotale presso la parrocchia di Alzate Brianza. Nel 1957 diventò parroco di Sesona, incarico ricoperto fino al 2010, anno di nascita della Comunità Pastorale. Quest’estate la comunità sesonese e non solo si era riunita per festeggiare con lui il 70° anniversario di sacerdozio.

Le esequie saranno celebrate nella chiesa di Sant’Eusebio nella “sua” Sesona, frazione di Vergiate. Alle 9.30 sarà recitato il Santo Rosario e alle 10 il funerale.