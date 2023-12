Natale al Ristorante Fuoricentro di Gallarate tra eventi aziendali e feste in famiglia

Si avvicina il Natale e il Ristorante Fuoricentro di Gallarate vi aspetta per organizzare il vostro evento aziendale o per trascorrere le feste circondati dai vostri affetti.

Galleria fotografica Ristorante Fuoricentro 4 di 5

Il locale accoglie i suoi ospiti con un’atmosfera natalizia calda e accogliente, dove gli addobbi natalizi si sposano con l’ambiente tempo stesso elegante e confortevole che caratterizza il locale. Sono tante le proposte di menu elaborate dalla brigata del Fuoricentro per la cena di Natale aziendale, tutte personalizzabili in sede di prenotazione e tutte caratterizzate dalla cura nella ricerca degli ingredienti migliori e nella selezione attenta dei propri fornitori.

Se invece preferite scambiarvi gli auguri con un gruppo di amici o colleghi ma preferite qualccosa di meno impegnativo di una cena, Fuoricentro propone anche due diversi menu apritivo tra cui sccegliere.

Il Ristorante Fuoricentro ha elaborato anche un’ampia proposta commerciale di cesti natalizi, realizzati con i suoi fornitori locali, con una selezione di prodotti di élite che oltre a valorizzare il territorio, richiamano anche i sapori presenti nelle ricette del menu del ristorante.

E per una Vigilia di Natale di gusto, Fuoricentro propone anche un menu per la cena del 24 dicembre che rappresenta anche un omaggio al primo anno di attività del ristorante, aperto nel dicembre 2022.

Fuoricentro vi aspetta dal lunedì al sabato, dalle 7.00 alle 23.00 in Piazza Buffoni 3 a Gallarate, proprio di fronte al casello autostradale, con ampio parcheggio in prossimità del ristorante. Per prenotare il proprio tavolo è possibile chiamare i numeri 0331887181 oppure 3882453966 oppure utilizzare il bottone “Prenota ora” presente sul sito internet.

Apertura serale straordinaria nel mese di dicembre

Domenica 3, 10, 17 e 24 dicembre il Ristorante Fuorcentro è aperto anche la sera, dalle 18.30 alle 23.00

Sito | Facebook | Instagram