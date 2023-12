Oltre 60 mila euro per il piano di diritto allo studio, consiglio comunale “denso” a Luvinate

Una serata densa di argomenti in consiglio comunale a Luvinate. Molti gli argomenti affrontati nel corso dei lavori

NUOVO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Approvato innanzitutto il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile, arrivato al terzo aggiornamento dopo quello del 2014 e quello del 2020. “E’ uno strumento con il quale l’Amministrazione Comunale si prefigge di fronteggiare e gestire le emergenze che possono verificarsi nel territorio comunale, al fine di fornire una risposta adeguata, tempestiva ed efficace in caso di emergenza ed eventi calamitosi. Un tema che la nostra comunità conosce purtroppo bene e per il quale cerchiamo di essere sempre in linea con le indicazioni regionali e nazionali”. Gli obiettivi di un Piano di Emergenza Comunale sono l’individuazione dei rischi e degli scenari di rischio presenti sul territorio e delle risorse disponibili in caso d’emergenza, nonché l’organizzazione delle procedure di emergenza, delle attività di monitoraggio del territorio e dell’assistenza alla popolazione”. Il Piano è stato realizzato grazie ad un contributo di Regione Lombardia, ottenuto insieme al Comune di Barasso.

RISANAMENTO LAGO DI VARESE – Prorogato poi l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) «Salvaguardia e risanamento del lago di Varese» (di seguito «AQST Lago di Varese»), già approvato nel 2019 da tutti gli enti partecipanti ed ora fissato nei suoi obiettivi fino al 2026. Il progetto, promosso da Regione Lombardia, si è posto l’obiettivo di contribuire alla salvaguardia e al risanamento del lago di Varese, prevedendo il raggiungimento di una serie di standard di qualità delle acque ma in generale dell’ambiente, con l’obiettivo di migliorare l’ecosistema lacustre in uno stato il più possibile prossimo alla naturalità. “Obiettivi in molti casi già raggiunti grazie ad un impegno davvero importante di tutti i principali soggetti. Ora il prossimo traguardo sarà quello di consolidare i risultati ottenuti, puntando -sottolinea il Sindaco Boriani – a sviluppare anche le altre due dimensioni della sostenibilità: quella sociale e quella economica”.

RINNOVO CONVENZIONE POLIZIA LOCALE – Approvata la prosecuzione della convenzione di Polizia Locale con i Comuni di Gavirate e Comerio fino al 2028. “Abbiamo valutato positivamente l’esperienza della convenzione in scadenza a dicembre; accordo che ha consentito di assicurare un servizio di polizia locale potenziato rispetto alle ridotte dimensioni del Comune di Luvinate e ha garantito la realizzazione di alcuni servizi espletabili solo in presenza di una pluralità di addetti, quali il pattugliamento, che si rivelano essenziali nell’ottica della sicurezza e della prevenzione. L’accordo ha inoltre favorito progettualità di ampio respiro, trascendendo i ristretti confini comunali e consentendo l’ottenimento di bandi regionali”.

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO, OLTRE 60.000€ – Approvato infine il Piano Diritto allo Studio 2023-2024, per un investimento di risorse a favore di Materna, Primaria e Istituto Comprensivo ed il sostegno al potenziamento didattico per minori in difficoltà di circa 60.000€. “In tempi di ristrettezze di bilancio, con gli ulteriori tagli che si preannunciano sul 2024, sostenere la scuola ed il diritto allo studio è una precisa scelta politica che come Amministrazione intendiamo sostenere, consapevoli che le nostre realtà educative rappresentano un elemento di unità, prevenzione e socialità indispensabili per la nostra idea di comunità”.