Pietro Zappamiglio si dimette da commissario di Forza Italia in provincia di Varese. Partito diviso

«Comunico le mie dimissioni da Commissario provinciale di Varese di Forza Italia. Per rispetto nei confronti del Partito e della speranza di militanti ed elettori in un futuro finalmente libero dalle polemiche del passato, non intendo in alcun modo commentare gli episodi che stanno occupando la cronaca politica territoriale. Il lavoro avviato da mesi con molti amici continua, e sfocerà in una puntuale mozione che sarà presentata in occasione del congresso provinciale previsto per la fine di gennaio 2024».

Pietro Zappamiglio, sindaco di Gorla Maggiore, annuncia le dimissioni dalla carica che aveva rivestito a maggio di quest’anno certificando una profonda spaccatura all’interno di Forza Italia in provincia. D’altra parte solo cinque giorni fa l’allora commissario comunicò di non aver partecipato alla festa di Natale del partito perchè non invitato (esclusi anche altri esponenti considerati a lui vicini).

A quella cena c’erano tutti coloro che volevano spodestarlo al prossimo congresso, vicini al vice coordinatore Simone Longhini, ma lui rilancia e annuncia la mozione con la quale potrebbe ricandidarsi.