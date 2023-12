Pmi Day 2023, alla scoperta della Lizzi srl di Caronno Pertusella

Sono oltre 4.000 studenti di 197 classi delle scuole di terza media del territorio alla scoperta di alcune realtà industriali varesine: questi i numeri della quattordicesima edizione del” Pmi Day -Industriamoci”. È il progetto di orientamento allo studio promosso a livello nazionale dalla Piccola Industria di Confindustria, e portato avanti a livello locale dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Varese. Obiettivo dell’iniziativa è quello di far conoscere alle ragazze e ai ragazzi di terza media cos’è un’impresa, di cosa si occupa, quali figure professionali si trovano all’interno di un’azienda e quali competenze, tecniche ma anche relazionali, servono per entrare a far parte del mondo del lavoro. Anche per questa edizione del progetto è stata replicata la formula dei tour virtuali. Le telecamere di Confindustria Varese hanno realizzato, attraverso interviste agli imprenditori e ai lavoratori, dei servizi video, veri e propri reportage per raccontare il mondo della piccola industria del territorio, di tutte quelle Pmi che sono la spina dorsale dell’economia locale.

LIZZI SRL DI CARONNO PERTUSELLA

«Il nostro lavoro è ancora in larga misura artigianale e segue le stesse regole della panetteria tradizionale anche se la nostra impresa è un’industria tecnologicamente avanzata – racconta Mauro Salmaso, direttore di stabilimento della Lizzi srl di Caronno Pertusella -. Il pane è un prodotto vivo e, come tale, è diverso ogni giorno».

Quello che sembra fare la differenza per l’azienda varesina che produce pane, focacce e pizze surgelati è la cura e l’amore che si mette nel realizzarli. «Sta alle persone “curarlo” come si deve, in ogni sua fase, dalla scelta degli ingredienti al fare in modo che arrivi in tavola fragrante tutti i giorni». Per i dipendenti dell’azienda di Caronno Pertusella, «è un orgoglio sapere che il nostro prodotto è il re del pasto di tante famiglie. E non solo in Italia».