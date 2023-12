Problemi alle caldaie, a Cassano Magnago le vacanze scolastiche durano di più

A Cassano Magnago le vacanze scolastiche durano di più, almeno in due scuole: alle primarie Dante e alle medie Orlandi infatti le lezioni si sono concluse il giovedì 20, a causa di due guasti che hanno bloccato il sistema di riscaldamento dei due plessi.

Lo stop è stato disposto addirittura con ordinanza del sindaco, che ha preso atto del fatto che “il complicato intervento manutentivo previsto non potrà essere effettuato a dovere con la auspicata celerità” e che d’altra parte “le soluzioni alternative per riscaldare l’edificio non hanno dato buon esito”.

«Alle Dante c’è un problema con la caldaia che è ormai alle battute finali e dovrà essere sostituita». Per ora si punta a risolvere il problema contingente, ma «mancavano i pezzi» spiega l’assessore ai lavori pubblici Rocco Dabraio. «Dovrebbero finire l’intervento nei prossimi giorni».

Quanto alle medie Ismaele Orlandi invece il problema è «un tubo del gas lesionato», dalla centralina di diramazione alla caldaia. Anche in questo caso l’intervento non è stato possibile nell’immediato ma richiederà ancora qualche giorno. In ogni caso i ragazzi torneranno in classe dopo l’Epifania, regolarmente, assicurano dal Comune.

Non sono mai mancati problemi nelle scuole cassanesi, anche se nel tempo sono stati fatti lavori importanti di adeguamento, compresa una ricostruzione quasi completa delle Orlandi, avviata nel 2016, per consentire l’eliminazione dei muri in fibrocemento contenente amianto (la scuola, un tempo, era davvero fatta in gran parte di amianto).

Anche nei prossimi mesi non mancheranno interventi, possibili anche a scuole aperte: «Procederemo dopo Natale alla sostituzione tetto delle Parini, che incominciava a dare segni di invecchiamento» spiega ancora Dabraio. Mentre abbiamo finito in questi giorni lavori al tetto delle Maino dove c’erano state alcune infiltrazioni d’acqua».