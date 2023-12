Un altro gravissimo incidente a Solaro: 19enne resta incastrato con la macchina sotto ad un camion

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina (venerdì 1 dicembre) alle 7:47 a Solaro, su Corso Europa. La dinamica dell’incidente, secondo le prime informazioni, coinvolge un’automobile e un mezzo pesante. In seguito allo scontro, l’auto è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante.

Il conducente dell’auto, un ragazzo di 19 anni, ha subito gravi lesioni. Le ferite riportate comprendono un trauma cranico e trauma al volto, situazione che ha richiesto l’intervento immediato dei servizi di emergenza. A causa della gravità delle lesioni, il giovane è stato classificato con codice rosso e trasferito d’urgenza all’Ospedale Niguarda di Milano.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori, tra cui un’equipe medica su automedica, un’ambulanza, i Vigili del Fuoco (VVF) e i Carabinieri (CC), per gestire la situazione e assistere il ferito. Le operazioni di soccorso si sono svolte con la massima efficienza e rapidità, nonostante la complessità dell’intervento dovuta alla posizione dell’auto sotto il mezzo pesante.

Solaro è teatro di un gravissimo incidente per la seconda volta in pochissimi giorni. Mercoledì 29 novembre un uomo di 52 anni è stato investito mentre in bicicletta percorreva via Roma, sulla Saronno-Monza. Nell’impatto ha perso al vita.