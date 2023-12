Un libro per raccontare l’S-20, “il sogno verticale della Siai Marchetti”

Da qualche giorno è in distribuzione il libro dedicato all’elicottero SV-20, “il sogno verticale della S.I.A.I. Marchetti”, scritto dallo storico e grande appassionato d’aviazione Alberto Grampa.

È dedicato al progetto di elicottero SV-20, abbandonato negli anni Settanta, ma ritenuto “tra i più avanzati e tra i più interessanti affrontati dall’industria aeronautica nazionale” (Grampa ne ha scritto – sinteticamente – anche su Malpensanews, qui)

L’autore apre un nuovo interessante e inedito capitolo, frutto di un’attenta e meticolosa ricerca, sulla storia della ditta Siai Marchetti, azienda conosciuta fin dalla sua nascita avvenuta nel 1915 come

progettatrice e costruttrice di aeroplani.

Al di là del singolo progetto dell’SV-20A, nel libro Grampa amplia la ricerca raccontando – con documenti d’archivio – come l’azienda basata a Sesto Calende abbia cercato di inserirsi anche nel

settore dell’ala rotante, nella progettazione e costruzione in proprio di elicotteri, fin da una fase primordiale per questo tipo di velivoli. Partendo addirittura dal 1922 quando l’ing. Alessandro Marchetti, da poco assunto in Siai, portò in dote un progetto di elicottero, sviluppato per conto della Regia Marina.

L’autore descrive anche le vicende dell’elicottero Bell 47 (poi costruito su licenza dalla ditta Agusta) e della ditta Silvercraft con il suo piccolo elicottero SH-4, che nasceva in un apposito stabilimento in località Legnate (dal nome di una cascina), nella campagna di Sesto Calende. Il racconto di Grampa approda poi alla creazione, nell’agosto del 1968, all’interno della S.I.A.I. Marchetti, di un apposito gruppo di lavoro denominato “Divisione Volo Verticale” con a capo l’ing. Emilio Bianchi.

Passando per il progetto precedente dell’SV-10, si arriva a quello – molto più ambizioso e innovativo – denominato SV-20.Un elicottero pensato in due versioni (Alato e Compound), in grado di raggiungere velocità di oltre 300 chilometri orari, tecnologicamente avanzato e con buone possibilità di trovare impiego sia in campo civile che militare. Nella minuziosa descrizione tecnica e dello sviluppo di questa macchina, Grampa ha volutamente inserito le testimonianze di alcune persone che hanno lavorato al progetto e che hanno fornito preziose informazioni e curiosi aneddoti anche relativamente all’ing. Bianchi.

Dell’elicottero rimangono le foto (anche a colori) del mock-up in dimensioni reali, realizzato per illustrare il nuovo elicottero e poi conservato per alcuni anni nello stabilimento Siai di Sesto Calende.

Se ne perderanno le tracce dopo che nell’estate 1973 – a seguito della fusione della Siai con l’Agusta – il progetto sarà abbandonato e la “Divisione Volo Verticale” verrà sciolta.

“L’elicottero SV-20, il sogno verticale della S.I.A.I. Marchetti”, di Alberto Grampa, in formato 17×24 cm su 108 pagine, è edito da Gli archivi ritrovati.

Prezzo 25 euro. Contatti: paolo@gliarchiviritrovati.it ; info@gliarchiviritrovati.it ; +38641768629