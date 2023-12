Vela in piazza a Masnago con lo stand di Velagranda

NOTIZIARIO UISP del 6 dicembre 2023

VELA – Aspettando la cometa a Masnago

.

L’8 dicembre si avvicina e Club Velico VelaGranda con Uisp Varese parteciperà, come ogni anno, al consueto ed imperdibile Mercatino di Natale che si tiene a Masnago-Varese sotto l’egida della storica Società di Mutuo Soccorso in collaborazione con l’associazione “Malawi nel Cuore Onlus”. L’obiettivo è promuovere lo sport della vela portando in piazza un simulatore e una piccola imbarcazione per

permettere a grandi e piccini di vedere da vicino vele come la randa e il genoa, cime, àncora, scafo, albero, timone. Tanto altro verrà mostrato, come ad esempio fare i nodi marinareschi più comuni.

Il Club può annoverare soci di ogni età che praticano secondo le proprie capacità la vela, il tutto a testimoniare che lo sport non ha età se c’è la passione! E grazie al Club VelaGranda ed ai principi della “UISP Sportpertutti” a cui l’associazione è affiliata, si può veleggiare in tutta sicurezza e in tutte le stagioni sui nostri splendidi laghi immersi nella natura.

La manifestazione anche quest’anno sarà ricca di eventi e, come testimonia la forte partecipazione dei varesini, è un punto di riferimento per tutto il rione di Masnago e l’intera città. Chi volesse ricevere maggiori informazioni sui corsi e sulle attività potrà sia consultare il sito www.velagranda.it, che rivolgersi direttamente alla sede di Via G. Amendola 11 Masnago – Varese ogni martedì sera a partire dalle 21 dove sarà il benvenuto, oppure contattare il Club via e.mail: info@velagranda.it.

BASKET – Second League: Cantello capolista

Si parte con il gruppo Nord, che ha visto prevalere il Montello 1982, a segno in via Libia a Malnate, con il Gsv Villaguardia per 75-70. Blitz vincente per Cantello: la capolista prosegue la sua marcia, spedita da imbattuta, vincendo a Cuasso sui locali per 58-51. Due punti per il Thunder Varano Borghi, che batte, in casa, la PallaCerva Varese. Bella vittoria del Bock Olgiate, che sbanca Buguggiate; nulla da fare per il Covo

Unicorns, che cede nel finale di match. Vittoria in volata per l’Osc Tradate, che regola gli Svassi Monate per 58-56, dopo 48 minuti di solidità difensiva complessiva.

Robante vittoria degli Spaccalegna, che si impongono con autorevolezza, sul campo dei Mooskins Vercelli, ko di quasi 30 punti in via Lagrangia. Ad Ovest si parte con la vittoria casalinga di Quelli del Lago, che fermano Ornavando; ad Omegna finisce 61-55 per i locali sugli ossolani. Netta vittoria interna per gli Spartans Borgosesia di Paolinelli, che regolano il San Andreas Vercelli per 89-57.

PODISMO – La prima edizione della RunBrulé

Sprintz Running Laveno, affiliata alla Uisp, domenica 10 dicembre propone “RunBrulé”, una corsa o camminata di 5 chilometri sulle strade di Laveno Mombello. Il ritrovo è alle 9.45 in piazza Caduti del Lavoro.

Alle 10 esercizi fitness di riscaldamento con musica Dj SPRinTZ. Alle 10.45 partenza della corsa (e camminata) con vespe storiche apripista. Alle 11.30 vin brulé e auguri di buone feste.

Per i primi 50 partecipanti ci sarà un cappellino di Babbo Natale. A tutti sarà offerto un buono per un bicchiere di vin brulé o cioccolata calda. Una bella occasione per farsi gli auguri di Natale gustando il fascino del lago e, soprattutto, divertendosi stando insieme, in perfetto spirito Uisp.