A Varese il ciclo “Migrazioni, il diritto umanitario negato” celebra i 75 anni della Dichiarazione universale

La rete Varese senza frontiere celebra i 75 anni della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo con un ciclo di incontri e proiezioni sul tema “Migrazioni, il diritto umanitario negato”.

Venerdì 12 gennaio, alle 18 nella sede dell’associazione Un’altra storia di Varese (in via Del Cairo 34) è in programma l’incontro con la regista Elena Bedei con la proiezione del suo film “Il valore di una caramella”, un intenso documentario sulle migrazioni sulla rotta balcanica, con le storie di uomini e donne “indesiderati” ma anche con tante storie di solidarietà.

Qui la locandina della serata

Durante la serata sarà possibile firmare la petizione per chiedere lo stop alla tortura e ai trattamenti degradanti alle frontiere d’Europa

Modera l’incontro Giuseppe Musolino.