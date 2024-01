A Vedano Olona la benedizione degli animali con il Comitato civico “Zampe nel cuore”

Nuova iniziativa del Comitato civico “Zampe nel cuore”, gruppo nato a Vedano Olona alla fine del 2023 su iniziativa di alcune persone interessate alla tutela del benessere animale.

Domani, mercoledì 17 gennaio, festa di Sant’Antonio Abate, il Comitato ha organizzato la benedizione degli animali, in programma alle 17,30 sul sagrato della chiesa di San Pancrazio. L’iniziativa, che si svolge con la collaborazione della parrocchia, ha ricevuto il patrocinio dell’Amministrazione comunale. A seguire, grazie al supporto dei volontari di Amevo, vin brulé e the caldo a offerta libera.

La benedizione degli animali è il secondo momento pubblico organizzato dal comitato, che si è presentato ai cittadini vedanesi lo scorso 3 dicembre con un banchetto in occasione dell’evento Merry Christmas.

Tra gli obiettivi del comitato presieduto da Simona Castellaz, oltre alla tutela degli animali anche azioni di sensibilizzazione della cittadinanza, un servizio di volontariato per assicurare passeggiate ai cani nel caso in cui il proprietario fosse impossibilitato, escursioni dedicate, serate informative e promozione delle adozioni nei canili.

Un piccolo ma interessante progetto del Comitato è già partito: si chiama “sacchetto sospeso” e prevede diverse postazioni in paese con sacchetti a disposizione dei proprietari che passeggiano con il loro amico a quattro zampe per raccogliere le deiezioni canine ed assicurare così una migliore convivenza e un paese più pulito. La prima postazione è già attiva nella via centrale del paese, in via Matteotti.

Per seguire le iniziative del Comitato è possibile mettere un like alla pagina Facebook o profilo Instagram di “Zampe nel cuore”. E’ possibile anche entrare nel gruppo Telegram, iscrivendosi a questo link

(immagine di repertorio)

