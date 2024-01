Anastasia è una Cena con Delitto per la Terapia intensiva Neonatale

La serata benefica promossa dall’associazione Tincontro con la compagnia Attori per caso si svolgerà venerdì 26 gennaio alle ore 20 all’oratorio di Casciago

La scena del crimine è annunciata: sarà l’oratorio di Casciago ad ospitare Anastasia, la Cena con Delitto in programma nella serata di venerdì 26 gennaio alle ore 20.

A promuovere l’iniziativa benefica è l’associazione Tincontro con lo scopo di raccogliere fondi per il reparto di Terapia intensiva neonatale dell’Ospedale De Ponte di Varese.

Buona cucina, solidarietà e divertimento sono gli ingredienti principali della serata spettacolo guidata dalla Compagnia teatrale “Attori per caso”, con i protagonisti del giallo pronti a cenare e dialogare insieme ai commensali che potranno provare il brivido di trovare prove, fare ipotesi, congetture e deduzioni per arrivare a risolvere il mistero, scoprire l’assassino e il movente che lo ha spinto.

Il contributo minimo di partecipazione è 40 € a persona,

Necessaria la prenotazione scrivendo a info@tincontro.com oppure via WhatsApp al 339 5971129.

L’ingresso del salone dell’oratorio è in via Angela Dell’Acqua, sul retro della Chiesa parrocchiale.