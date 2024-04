Torna “Il vino per la vita”: l’asta di vini benefica per il comitato Maria Letizia Verga

Si terrà domenica 5 maggio 2024 la 14a edizione de “il vino per la vita”: l’apprezzata asta di vini rari organizzata prima per sostenere il progetto Stefano Verri per lo studio e la cura della leucemia, poi a favore del Comitato Maria Letizia Verga. L’evento sarà presso il complesso architettonico di Santa Maria in Brunello in via Santa Maria: un sito suggestivo e particolare che comprende la chiesina di Santa Maria Annunciata e le cascine annesse.

Una delle belle sale delle cascine accoglierà tante bottiglie di vino divise in due sezioni: la prima con i vini da collezione che sono stati donati nel corso degli anni da privati, mentre la seconda con i vini da bere subito o da invecchiare che sono stati donati dai Produttori (Aziende Vitivinicole) italiani nei mesi di aprile e maggio 2024. Circa 350 bottiglie, divise in 105 piccoli lotti, dove sono rappresentate tutte le regioni, saranno esposte, a partire dalle 12 di domenica 5 maggio 2024 nella sala di piano terra della cascina.

Bottiglie di pregio e di minor valore saranno a disposizione di ogni appassionato intenditore. La base d’asta sarà inferiore al valore di mercato, l’incanto inizierà alle 16 di domenica 5 maggio, e vedrà banditore, come di consueto, il critico gastronomico Pierre Ley. Presenteranno le bottiglie in sala due sommelier di AIS Lombardia (Associazione Italiana Sommelier – delegazione di Varese). La manifestazione è sotto il patrocinio di Luca Martini, migliore sommelier del mondo 2013.

Il ricavato sarà a favore del Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino. Prima dell’incanto, alle 15, si terrà una visita guidata del comparto architettonico.

Per maggiori info: comitato.stefanoverri@tin.it