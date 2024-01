Australian Open, via alle qualificazioni: Mattia Bellucci contro lo slovacco Kovalik

Mattia Bellucci è pronto a tornare in campo per provare a centrare il primo “bersaglio grosso” del 2024. Nella notte (italiana) tra lunedì 8 e martedì 9 gennaio il tennista di Castellanza disputerà il primo incontro di qualificazione degli Australian Open, primo passo verso quel tabellone principale raggiunto esattamente un anno fa.

Il 22enne, cresciuto sotto la guida di papà Fabrizio e ora diretto da Fabio Chiappini, affronterà un giocatore più esperto ma attualmente alle sue spalle nel ranking ATP, Jozef Kovalik. Lo slovacco ha 31 anni e ha toccato anche l’80a posizione mondiale nel 2018: oggi però è sceso al 231 mentre Bellucci è ora il numero 180. (foto di Mattia Martegani)

Per Mattia la partecipazione a Melbourne è molto importante: dodici mesi fa il tennista varesotto si qualificò al tabellone principale disputando così la sua prima partita di uno Slam. Venne sconfitto in quattro set dal francese Bonzi ma fece una gran bella figura, conquistò un bel bottino in termini di punti e un bel gruzzolo dal punto di vista monetario.

Chi passerà il turno tra Bellucci e Kovalik (i due non si sono mai affrontati in un match ufficiale) affronterà nel secondo incontro il vincente tra l’americano Emilio Nava e l’altro italiano Luciano Darderi, entrato nel tabellone delle quali come 21a testa di serie. La partita è prevista sul campo 11 degli Australian Open con inizio intorno alle 3 di notte (ora italiana): l’intera prima giornata era prevista nella notte tra domenica e lunedì ma è stata spostata a causa dell’inattesa pioggia caduta copiosa su Melbourne.