Calcio, Serie C: Pro Patria – Novara in diretta

Dopo aver iniziato il 2024 nel migliore dei modi, con la vittoria in trasferta sulla Giana, la Pro Patria vuole “bissare” anche nella partita più calda della stagione: Derby del Ticino. Sabato 13 gennaio, ore 18:30, a Busto Arsizio arriva il Novara, in striscia positiva con 2 vittorie consecutive (sulle 3 stagionali). Una partita chiave in ottica della salvezza. Entrambe le squadre, infatti, cominciano il girone di ritorno invischiate nella lotta per la salvezza.

Seguite con noi il racconto della partita minuto per minuto. Il live è offerto da Finazzi Serramenti.(Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓)