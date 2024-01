Camion deviati a Gallarate, niente più passaggio in centro a Cassano Magnago

Dal 15 gennaio stop ai camion nel centro di Cassano Magnago. Una decisione dell’amministrazione guidata da Pietro Ottaviani, dopo anni di dibattiti sul traffico d’attraversamento e anche dopo anni di attesa della tangenziale, che (una volta completata) offrirebbe un completo itinerario di “aggiramento” del centro cassanese.

In ogni caso dal 15 gennaio si parte, mentre nella stessa data anche Gallarate introduce “contromisure”, temendo che la deviazione del traffico pesante finisca a pesare sulla periferia di Cedrate.

Per capire la questione bisogna leggere i provvedimenti. Partiamo da quello cassanese: «Il divieto riguarderà i mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate che non potranno più circolare nelle via Cinque Giornate, 4 Novembre e Buffoni, ad eccezione dei veicoli impegnati in operazione di carico e scarico e dei mezzi addetti alla pulizia della città» spiega la nota dell’amministrazione.

«Pertanto i camion provenienti da Gallarate dovranno seguire percorsi alternativi e dovranno deviare su via Gorizia e poi su via Ristori per poi sfruttare il tratto di tangenziale che è già pronto. Inoltre, dalla rotonda del trofeo del Giro d’Italia non si potrà imboccare via 4 Novembre in direzione Gallarate, ma ripiegare sulla strada che porta verso Cairate e Busto Arsizio».

La “contromisura” del Comune di Gallarate a Cedrate

La deviazione verso via Gorizia ha spinto anche Gallarate a reagire. E così l’amministrazione Cassani ha subito emesso l’ordinanza di istituzione del divieto di transito ai mezzi pesanti (dalle 5 tonnellate ) in via Gorizia, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Montale e via Don Reina. Con relativi obblighi di svolta.

In sostanza, i camion che arrivano al casello dell’A8 di Gallarate dovranno percorrere l’asse via Vespucci-viale Lombardia e poi l’itinerario via Montale-via Gorizia, senza più procedere su via 24 Maggio. Cambia meno per gli autisti che arrivano dalla Mornera, che semplicemente dovranno andare verso la tangenziale, già oggi l’itinerario più ovvio.

“Cassano Magnago: inizia la trasformazione per una città più vivibile e sostenibile”

Di seguito il comunicato dell’amministrazione di Cassano, integrale.