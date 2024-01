“Droga dell’amore“: denunciato un quarantenne dalla polizia di Como

Nella giornata di martedì, il 2 gennaio, i poliziotti della squadra Mobile della questura di Como hanno proceduto ad indagare in stato di libertà un uomo di 40 anni comasco con in possesso 8 grammi di “Mdpv“, meglio conosciuta come droga dell’amore, una droga sintetica apparsa sul mercato italiano nei primi anni 2000 considerata afrodisiaca.

La sostanza si presenta sotto forma di polvere di colore marrone e con un leggero odore. Si scurisce lievemente e assume un odore simile a quello di una patata se esposta all’aria per un significativo periodo di tempo.

Il principio attivo di questa droga è metilenediossipirovalerone una sostanza psicoattiva con proprietà stimolanti che agisce come inibitore della ricaptazione di noradrenalina e dopamina.