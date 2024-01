Frontalieri. Il Pd di Varese contro Bertolaso: “Così la destra volta le spalle a 30 mila lavoratori”

Ieri, martedì, in Consiglio regionale il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti ha interrogato l’assessore al Welfare Bertolaso sulla nuova tassa sanitaria per chi lavora in Svizzera.

«Una giusta compensazione, una norma più che giusta, più che sacrosanta», l’ha definita. Perché? «Perché va a compensare gli investimenti in formazione persi con la fuoriuscita di personale sanitario verso la Svizzera».

La segreteria provinciale del Pd replica a queste affermazioni: «Insomma, Regione Lombardia, applicando questa legge del Governo Meloni, mette le mani nelle tasche di chi lavora oltreconfine, che già paga le tasse che tornano in Italia con il sistema dei ristorni, anziché sostenere medici, infermieri e personale sanitario con misure strutturali».

Secondo i dem varesotti «nella nostra Provincia sono quasi trentamila i frontalieri a cui questa destra ha voltato le spalle. Trentamila famiglie che dovranno fare i conti con questo balzello calato dall’alto, che ancora non è chiaro a quanto ammonterà».

In questa battaglia il Partito Democratico si dice «al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori e contro questa folle stretta sui frontalieri. Collaboreremo e ci mobiliteremo con i vertici sanitari, i sindacati, l’associazione dei Comuni per vederci chiaro sulle ripercussioni che questa legge avrà su chi lavora, sulle comunità di confine e sul nostro sistema sanitario».