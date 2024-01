Il falò di sant’Antonio brucia tra i desideri dei varesini

Una tradizione che si rinnova, una festa di popolo che si è ripetuta: anche quest’anno il falò di sant’Antonio a Varese è stato un successo. Migliaia le persone in piazza per assistere al rogo della pira di piazza Motta e lanciare nel fuoco il proprio desiderio da affidare al Santo.

Il corteo delle autorità si è mosso da piazza Repubblica per accendere puntuale alle 21 il grosso falò nella piazza vestita a festa dai Monelli della Motta. Quelle del falò di sant’Antonio la sera della vigilia e della benedizione degli animali nel giorno del Santo, sono tradizioni che i varesini non vogliono perdere: fanno parte della città in maniera viscerale.

LA BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI E IL LANCIO DEI PALLONCINI

Per assistere in diretta alla benedizione degli animali e al conseguente lancio di palloncini, l’appuntamento è per le 11.30 circa del 17 gennaio, giorno di sant’Antonio: anche in questo caso su Youtube, Facebook o Instagram. La benedizione vera e propria si terrà alla fine della messa delle 11, intorno quindi alle 11.50. A seguire è previsto il lancio dei palloncini.