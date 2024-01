Il liceo di Gallarate attiverà il percorso Made in Italy. Le altre scuole statali varesine rinviano

Il collegio docenti dei licei Da Vinci Pascoli di Gallarate ha approvato la proposta di attivare una prima del percorso “Made in Italy”.

Istituito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha inviato una nota con le indicazioni solo a fine dicembre, questa novità non ha trovato altri candidati: troppe incertezze, poche regole e percorsi non definiti.

Anche in provincia di Varese, dunque, il nuovo percorso, la cui validità era stata spiegata dal sottosegretario al MIM Paola Frassinetti nella sua visita a Gavirate nell’ottobre scorso, non ha riscosso grande successo.

I collegi docenti hanno discusso dell’opportunità o meno di attivare la novità dal prossimo anno scolastico. La quasi totalità, però, ha bocciato la proposta proprio per l’eccessiva incertezza che ancora insiste sul progetto. Tutti tranne il collegio di Gallarate che ha approvato nella riunione che si è svolta nel tardo pomeriggio di venerdì 12 gennaio.

A essere interessati al cambiamento sono solo i licei che offrono il percorso LES, a indirizzo economico sociale, dato che è indicato specificamente che verrà coinvolto il corpo docente di questo indirizzo, motivo per cui non verrà attivata la classe economico sociale per mantenere l’equilibrio dei costi.

A dissuadere i docenti le poche informazioni e certezze a parte l’orario del primo biennio. Molte delle materie indicate, oltretutto, hanno nomi complessi che legittimano perplessità sulle classi di concorso specifiche che saranno chiamate a insegnare.

Il percorso LES, in provincia di Varese, è offerto dal Liceo Cairoli di Varese che ha rinunciato ad attivarlo, uguale decisione al Manzoni di Varese, al Legnani di Saronno, al Dalla Chiesa di Sesto Calende, al Curie di Tradate e al Sereni di Luino. Le scuole statali hanno preferito rinviare al prossimo anno così da avere un quadro normativo più definito.

Sulla pagina dell’Orientamento della Provincia di Varese le indicazioni sul liceo del Made in Italy sono:

L’iter legislativo non è ancora perfezionato e al momento non vi sono notizie certe in merito, pertanto vi invitiamo a consultare periodicamente questo sito, che provvederemo a mantenere aggiornato sull’argomento, e, soprattutto se siete interessati al percorso. Il percorso prevede, oltre al conseguimento degli obiettivi formativi comuni a tutti i licei, specifici risultati di apprendimento basati sull’acquisizione di competenze giuridico-economiche, manageriali ed imprenditoriali. Sulla base delle informazioni sino ad ora fornite gli ambiti di apprendimento saranno: principi e strumenti per la gestione d’impresa, tecniche e strategie di mercato, strumenti per lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi, con un’attenzione specifica alle imprese del made in Italy;

strumenti di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese dei settori del made in Italy;

acquisire in due lingue straniere, moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la prima lingua e al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la seconda lingua;

(…). Il percorso è adatto a chi possiede interesse e curiosità per i fenomeni sociali politici ed economici, con particolare attenzione alle dinamiche d’impresa che caratterizzano il territorio.

Dato lo scarso entusiasmo generale, si ventila uno slittamento dell’avvio delle iscrizioni. Secondo quanto previsto dal Ministero, le candidature devono pervenire agli Uffici scolastici regionali entro il 15 gennaio. La proposta deve essere valutata e approvata per diventare ufficiale: i tempi tecnici per essere pronti il 18 gennaio, quando si aprono le iscrizioni, non ci sono per cui si pensa a un slittamento solo per questo liceo al 23 gennaio.