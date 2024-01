Il menù delle elementari di Marnate è troppo light: “Bambini affamati e c’è chi raddoppia la merenda”

Il menù è troppo light e scattano le proteste tra alcuni genitori della scuola elementare di Marnate. C’è chi ha deciso di non pagare più il pasto e chi, invece, raddoppia la merenda del proprio pargolo, aggiungendo un panino in più «perchè ogni giorno torna a casa con una fame esagerata».

Il papà che ha deciso di mettere nero su bianco la doglianza è Marco Posca che ha un figlio iscritto nella scuola marnatese da qualche anno: «Ho scritto lo scorso 27 novembre all’amministrazione chiedendo un intervento perchè ho notato un diffuso malcontento tra i genitori che si lamentavano del fatto che i figli non mangiano troppo poco. Quando ho capito di non essere l’unico a sentire il problema ho pensato di chiedere un intervento dell’amministrazione ma non ho ricevuto risposta fino a qualche giorno fa».

Il marnatese sostiene che la dieta dei ragazzi preveda troppo poche proteine e una qualità di alcune pietanze piuttosto discutibile: «Capisco che il menù debba seguire le indicazioni della Regione e dei nutrizionisti che studiano una dieta sana per i bambini ma forse si sta un po’ esagerando. La carne la vedono due volte al mese, se va bene, ma c’è anche un problema di qualità del cibo che viene preparato. La pizza sa di plastica, il riso arriva freddo».

Alla prima mail non ha ricevuto risposta mentre la seconda volta ha mandato una pec nella quale ha chiesto conto della mancata risposta: «Questa volta mi hanno risposto annunciando che il 23 ci sarà una nuova riunione per discutere del problema. Parteciperanno solo i due genitori, rappresentanti di classe, che hanno fatto gli assaggiatori ad inizio anno. Spero che qualcosa cambi anche perchè mi è stato raccontato di sacchi dell’umido pieni di cibo che viene buttato».

Per Marco Posca non è una questione economica: «Pago 5,70 euro a pasto e sono disposto a pagare anche qualcosa in più ma vorrei che mio figlio potesse avere maggiore sostanza dal pasto alla mensa scolastica ma vorrei che i genitori venissero ascoltati di più».