Il Multisala Impero di Varese ospiterà la seconda edizione di “Burattini in Città”

“Burattini in Città” torna a Varese con la sua seconda edizione, che vedrà protagoniste colorate storie di fantasia, tra tradizione e modernità, in una serie di appuntamenti per famiglie che verranno ospitati dal Multisala Impero Varese.

“Questo progetto è partito l’anno scorso ed è stato un successo, registrando tutto esaurito per ogni spettacolo proposto – ha affermato l’Assessore alla Cultura Enzo Laforgia – Per questa seconda edizione abbiamo raddoppiato le proposte, inserendovi anche le repliche. Il nostro obiettivo è proprio quello di recuperare una fascia di pubblico che è stata trascurata negli anni scorsi: iniziative culturali, intrattenimento e svago per famiglie e bambini sono stati per troppo tempo messi da parte. È interesse di ogni amministrazione curare questa fascia di pubblico, soprattutto perché far frequentare questo tipo di spettacolo è educazione al teatro per i futuri adulti”. Spettacoli avranno luogo al miv.

Alla presentazione ufficiale del programma 2024, tenutasi nella mattinata di oggi, giovedì 4 gennaio proprio al MIV, anche Chicco Colombo, burattinaio, attore e pittore varesino, nonché ideatore di “Burattini in Città”: “Si tratta di un bis importante, perché si tratta di riportare a Varese il teatro dei burattini in baracca, chiamando artefici di questa arte da tutte le parti d’Italia. Ci rivolgiamo alle famiglie, ai bambini, con il desiderio di tenere viva la tradizione di burattini che a Varese ha avuto molta eco in passato e continua ad averne nel presente”.

E prosegue: “Aprirà le danze questa domenica, 7 gennaio, la Compagnia Cortesi, di Bergamo, con uno spettacolo ospitato già l’anno scorso che aveva ottenuto un grande consenso. La famiglia cortesi, Daniele e sua moglie, presentano “E vissero felici e contenti”, uno spettacolo che rispecchia a pieno il lavoro della compagnia che mantiene uno stile di lavoro raffinato e preciso. Per continuare il legame con la tradizione, dalla Romagna arriva il Teatro del Drago, ma arriva anche Pulcinella, famosissima maschera napoletana, portata inscena da nientemeno che una compagnia milanese, la Compagnia Orlando della Morte, che da anni interpreta questa maschera a modo suo. Ma l’arte dei burattini è sia passato, che presente, che futuro, come scopriremo con lo spettacolo della compagnia del Teatro Medico Ipnotico di Parma, che interpreta le maschere in chiave moderna. Concludiamo con una compagnia locale, con lo stesso spirito e carattere mantenuto in questa rassegna anche l’anno scorso che vuole valorizzare il nostro territorio: si tratta della Compagnia Roggero Barzola di Angera e il loro spettacolo “Principe Ranocchio”.

IL PROGRAMMA:

Multisala Impero Varese, ore 10 e 0re 11:30

Prevendite acquistabili da lunedì a venerdì dalle 17 alle 21:30, sabato e domenica dalle 15:30 alle 22

Ingresso posto unico 8 euro.

Domenica 7 gennaio, “E vissero felici e contenti” – Compagnia Cortesi, Bergamo

Domenica 28 gennaio, “Il rapimento del principe Carlo” – Teatro del Drago, Ravenna

Domenica 4 febbraio, “Le avventure di Pulcinella” – Compagnia Orlando della Morte, Milano

Domenica 18 febbraio, “Il cane infernale” – Teatro Medico Ipnotico, Parma

Domenica 3 marzo, “Principe Ranocchio” – Compagnia Roggero Barzola, Angera