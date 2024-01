KO interno per il Varese C5 nel match d’alta quota con il Bresso

Resta l’amaro in bocca al Varese C5, sconfitto in casa in una degli scontri della parte alta della classifica del Girone A della Serie B di futsal. La squadra di mister Battaia era reduce dal successo (5-4) su Castellamonte ma si è fermata (1-3) nel match contro la Domus Bresso.

Una battuta d’arresto al termine di un incontro disputato a viso aperto da entrambe le squadre, che stoppa però l’assalto dei biancorossoblu alla parte alta della graduatoria dove, invece, si attestano i milanesi oggi a due punti dalla vetta. Il Varese era partito bene, andando in vantaggio a 2′ dall’intervallo con una magia di Martin Solzi, il talentuoso giocatore argentino appena acquistato.

La Domus però ha reagito subito, pareggiando con un penalty messo a segno da capitan Di Maggio che si è poi ripetuto con la rete dell’1-2 sfruttando una “dormita” dei padroni di casa su calcio d’angolo. Nel finale il Varese ha scelto di avere un portiere di movimento nel tentativo di acciuffare il pareggio ma Pestrichella ha chiuso i conti a porta vuota. Ora per Luminoso e compagni arriva la difficile trasferta di Lecco.

QUI CARDANO – La prima di ritorno è amara anche per l’altro club provinciale, il Cardano ’91, a sua volta battuto in casa dai piemontesi del Fiano. 3-7 il punteggio finale e reti di D’Aniello, Sinigaglia e Izzo per la formazione gialloblu. Nel prossimo turno i cardanesi voleranno in Sardegna per affrontare l’Alghero.