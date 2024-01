La Croce Rossa apre un ambulatorio infermieristico nella sede di via Dunant a Varese

Il 2024 inizia con una novità importante per il Comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate della Croce Rossa Italiana che apre un nuovo ambulatorio infermieristico, per cercare di rispondere ancora meglio alle esigenze di tutti coloro che hanno necessità di assistenza.

Il prossimo giovedì 18 gennaio alle ore 17.30 inizierà la propria attività l’ambulatorio infermieristico, che aprirà presso la sede C.R.I. di via Henry Dunant, 2 a Varese. Si tratta di un importante servizio di assistenza sanitaria rivolto alla popolazione di Varese e non solo.

«Siamo orgogliosi di comunicare l’avvio di questo ulteriore importante servizio, che ci permetterà di rispondere in maniera ancora più puntuale alle esigenze dei cittadini, che tutti i giorni della settimana (esclusa la domenica), potranno trovare personale infermieristico pronto a effettuare gratuitamente diverse prestazioni» commenta il dott. Angelo Michele Bianchi, Presidente del Comitato, che ringrazia tutti coloro che renderanno possibile anche questa attività.

Presso l’ambulatorio, al momento, sarà possibile usufruire delle seguenti prestazioni:

tutti i giorni:

– monitoraggio della pressione;

– somministrazione di terapia iniettiva, dietro prescrizione medica;

– trattamento piccole ferite ed effettuazione di medicazioni.

ogni mercoledì:

– test rapido per l’infezione HIV in anonimato;

ogni sabato mattina:

– test rapido per il controllo della glicemia;

– test rapido per il controllo del colesterolo;

– test rapido per l’infezione da HIV in anonimato.

Modalità di Accesso al Servizio

L’ambulatorio Infermieristico ha sede a VARESE, in via J. H. DUNANT, 2 presso la sede della Croce Rossa, secondo i seguenti orari:

da LUNEDI’ a VENERDI’ dalle 17.30 alle 19.00

SABATO dalle 9.00 alle 11:00.

L’accesso è libero per tutte le prestazioni. Per la somministrazione di terapie è necessario presentare copia della prescrizione medica (ricetta).