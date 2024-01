Non risponde ai parenti, anziano trovato morto in casa a Ranco

Il cadavere di un uomo di 78 anni è stato trovato nella giornata di martedì 2 gennaio a Ranco. Il pensionato viveva in via Castello, la strada principale del paesino che si affaccia sul Lago Maggiore e nella giornata di ieri diversi residenti hanno notato quello strano viavai di forze dell’ordine nei pressi dell’abitazione dell’uomo.

L’accesso nella casa da parte dei carabinieri della Stazione di Angera e poi dei colleghi della Compagnia di Gallarate si è reso necessario dal momento che alcuni parenti avevano provato a contattare l’anziano per avere informazioni sul suo stato di salute e per fare gli auguri per il nuovo anno. Ma nessuno rispondeva al telefono. Da qui la chiamata al 112.

All’apertura dell’appartamento la scoperta: l’anziano era morto. È probabile che il decesso sia avvenuto per cause naturali. Una morte che ha comunque mobilitato parecchio personale dell’Arma, e che indica attività investigativa in corso, ma sulla quale viene mantenuto il più stretto riserbo. Sul posto hanno operato anche unità della polizia locale.