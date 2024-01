Openjobmetis – Virtus Bologna vietata ai tifosi emiliani: niente prevendite online

Lo strascico degli scontri tra ultras avvenuti all’esterno del PalaDozza di Bologna nella primavera del 2018 arriva fino a oggi. La partita di basket di Serie A tra la Openjobmetis e la Virtus Segafredo, in programma domenica 21 gennaio (ore 17) alla Itelyum Arena, sarà nuovamente vietata ai tifosi ospiti (più precisamente per quelli residenti in provincia di Bologna) così come era avvenuto all’andata e nelle passate stagioni.

Lo ha comunicato la società del presidente Toto Bulgheroni che, per questo motivo non attiverà le prevendite online per il match che, tra le altre cose, riporterà a Masnago due grandi ex come Bryant Dunston e Achille Polonara. Chi vorrà acquistare i tagliandi dovrà quindi recarsi di persona sabato 20 gennaio alle casse accrediti del palazzetto tra le 14 e le 18.

Domenica, nel caso restino a disposizione altri biglietti, i botteghini saranno invece aperti a partire dalle 15,30. Sia sabato sia domenica i tifosi, al momento dell’acquisto, dovranno presentare la propria carta di identità.

Molti dei posti sono già stati venduti attraverso i mini-abbonamenti attivati nelle scorse settimane. Un’altra iniziativa di questo genere è stata invece lanciata oggi e permette di assistere sia alla gara contro Bologna sia all’interessante match di Fiba Europe Cup tra Varese e Chemnitz di mercoledì prossimo, 24 gennaio (20,30). Anche in questo caso però, il miniabbonamento non potrà essere venduto online. Chi è interessato lo potrà acquistare nelle giornate di mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 (dalle 15 alle 18) alla cassa accrediti 2 della Itelyum Arena. Sabato 20 l’orario è tra le 14 e le 18. Anche per questa iniziativa bisognerà esibire un documento di identità.