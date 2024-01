Pattinaggio sotto le stelle con la Befana: divertimento ghiacciato a Intra On Ice

Il 6 gennaio 2024, Intra si prepara a festeggiare l’Epifania con un evento unico: la Befana arriva alla pista di pattinaggio Intra On Ice, situata sotto la suggestiva tettoia dell’Imbarcadero Vecchio in corso Goffredo Mameli, Verbania. Un’occasione speciale in cui i presenti possono unire la gioia del pattinaggio sul ghiaccio con la magia dell’Epifania, mentre la Befana distribuisce dolci e caramelle ai più piccoli.

Informazioni Generali e Biglietti

La Pista di pattinaggio resterà aperta fino a domenica 21 gennaio 2024, offrendo divertimento ghiacciato a tutti gli amanti dello sport invernale. Gli orari di apertura sono i seguenti: lunedì a giovedì dalle 10:00 alle 20:00, venerdì, prefestivi e festivi dalle 10:00 alle 23:00. L’accesso alla struttura è possibile al costo di 7€ per gli adulti e 5€ per i bambini sotto i 120cm, con la libertà di rimanere quanto desiderano.

Per coloro che non possiedono i propri pattini, è disponibile il noleggio al costo di 2€. Per rendere l’esperienza ancora più divertente e sicura per i più piccoli, è possibile noleggiare orsetti o pinguini di supporto alla stabilità al costo di 4€ l’ora.

Offerte Speciali e agevolazioni

Per coloro che desiderano visitare la pista di pattinaggio più volte, sono disponibili tessere speciali. La tessera da 6 ingressi per bambini ha un costo di 23€, mentre quella per adulti è disponibile a 33€. Queste tessere offrono un risparmio significativo rispetto all’acquisto singolo degli ingressi.

Inoltre, è stata introdotta un’interessante convenzione dedicata alle scuole della zona. Le classi possono approfittare della pista di pattinaggio al prezzo agevolato di soli 3,50€ a studente, un’offerta valida esclusivamente durante le ore mattutine. Un’opportunità straordinaria per le scuole di vivere un’esperienza divertente e stimolante sul ghiaccio.

Per maggiori informazioni:

Facebook: https://www.facebook.com/intraonice/

Instagram: https://www.instagram.com/intraonice/