Sciopero della Fp di Cgil e Cisl a Gorla Minore contro il passaggio del personale di Fondazione Raimondi ad Argentum

È confermata per mercoledì 10 gennaio la giornata di sciopero indetta da Fp Cgil Varese e Cisl Fp Cisl dei Laghi contro il passaggio del personale di Fondazione Raimondi ad Argentum nell’ambito della procedura di cessione dei rami di azienda riguardanti la parte assistenziale e ambulatoriale della struttura di Gorla Minore. Mercoledì le organizzazioni sindacali saranno presenti con un presidio, dalle 10 alle 16, davanti alla struttura, in via Volta 1.