Sciopero di 24 ore per l’8 gennaio all’Handling di Malpensa

Riprendiamo una nota sindacale che annuncia uno sciopero di ventiquattro ore e chiede un incontro al Prefetto di Varese.

“Da oltre un anno le organizzazioni sindacali di base FLAI, TS, USB Lavoro Privato Cub Trasporti e ADL sono impegnate con una serie di iniziative, per un adeguato rinnovo del contratto nazionale del Trasporto Aereo sezione Handlers. A seguito di una chiusura di rinnovo del CCNL (scaduto da oltre 7 anni) che non ha soddisfatto i lavoratori e le lavoratrici, le scriventi organizzazioni hanno richiesto a tutte le società di handling del plesso dell’aeroporto di Malpensa, un confronto al fine di migliorare/integrare le condizioni pattuite a livello nazionale.

Alcune società di Handling di Malpensa (Alha Airport, Wfs e Beta Trans) hanno sottoscritto con le scriventi organizzazioni sindacali, accordi integrativi migliorativi del CCNL, a differenza delle società in indirizzo( Airport Handling Spa, Aviapartner Handling Spa, AGS Handling Srl, MLE-BCUBE Spa) che ad oggi non hanno aperto al confronto”.

Il comunicato si chiude con l’annuncio dello sciopero e una richiesta diretta al Prefetto. “In ragione di quanto sopra, proseguiranno le azioni di lotta, con uno sciopero di 24 ore, programmato per il giorno 8 gennaio 2024, con iniziative sindacali e conseguenti disagi per passeggeri e merci, nelle quattro società coinvolte.

Siamo quindi a chiedere un Vostra convocazione in sede prefettizia al fine di ricercare una ricomposizione della vertenza, per omologare il trattamento normativo e salariale dei lavoratori in tutte società di handling al fine di ristabilire un adeguato salario e una sana competizione tra tutte le società presenti sullo scalo”.